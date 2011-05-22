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    Тренер Колесникова: «У Климента не было никакой операции. О завершении карьеры речи не идет»

    Теги плавание сборная России Климент Колесников Дмитрий Лазарев Водные виды

    Тренер российского пловца Климента Колесникова Дмитрий Лазарев опроверг информацию о том, что спортсмен перенес операцию из-за тромбоза вены на руке.

    Телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что Колесников из-за этого с большой вероятностью завершит карьеру.

    «У него не было никакой операции. Он проходил обследование. Были подозрения, но сейчас уже все в порядке.

    Остались только небольшие проблемы, которые мы решаем. Думаю, что все будет нормально и ни о каком завершении карьеры речи не идет», – рассказал Лазарев.

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