Тренер Колесникова: «У Климента не было никакой операции. О завершении карьеры речи не идет»

Тренер российского пловца Климента Колесникова Дмитрий Лазарев опроверг информацию о том, что спортсмен перенес операцию из-за тромбоза вены на руке.

Телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что Колесников из-за этого с большой вероятностью завершит карьеру.

«У него не было никакой операции. Он проходил обследование. Были подозрения, но сейчас уже все в порядке.

Остались только небольшие проблемы, которые мы решаем. Думаю, что все будет нормально и ни о каком завершении карьеры речи не идет», – рассказал Лазарев.