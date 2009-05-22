Международный союз конькобежцев повысил стоимость недокрученных прыжков на сезон-2019/20

Международный союз конькобежцев ( ) повысил базовую стоимость недокрученных прыжков на сезон-2019/20.

Теперь за такой прыжок фигурист получит примерно на 7 процентов больше баллов, чем раньше.

То же самое касается и прыжков с неправильного ребра конька.

Например, в сезоне-2019/19 за недокрученный тройной аксель давали 6 баллов, с нового сезона – 6,40.

Базовая стоимость чисто исполненных прыжков будет на 20 процентов выше, чем у недокрученных.

Теперь все смотрят фигурку: пора разобраться в акселях, тулупах и флипах

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