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    Международный союз конькобежцев повысил стоимость недокрученных прыжков на сезон-2019/20

    Теги ISU мужское катание женское катание Фигурное катание

    Международный союз конькобежцев (ISU) повысил базовую стоимость недокрученных прыжков на сезон-2019/20.

    Теперь за такой прыжок фигурист получит примерно на 7 процентов больше баллов, чем раньше.

    То же самое касается и прыжков с неправильного ребра конька.

    Например, в сезоне-2019/19 за недокрученный тройной аксель давали 6 баллов, с нового сезона – 6,40.

    Базовая стоимость чисто исполненных прыжков будет на 20 процентов выше, чем у недокрученных.

    Теперь все смотрят фигурку: пора разобраться в акселях, тулупах и флипах

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