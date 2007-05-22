«Боруссия» Д приобрела Торгана Азара

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе полузащитника Торгана Азара из менхенгладбахской .

26-летний хавбек сборной Бельгии подписал контракт с новым клубом до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что дортмундцы предлагали за Азара 25 миллионов евро, а гладбахцы требовали 40 млн. В итоге, по информации Sport Bild, стороны сошлись на сумме в 25 млн плюс бонусы.

Торган Азар забил 10 голов и отдал 11 передач в 33 играх бундеслиги в завершившемся сезоне.

Всего за пять лет в Менхенгладбахе Азар провел 182 матча, забил 46 голов и отдал 45 пасов.

Фото: сайт дортмундской