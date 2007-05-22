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    «Боруссия» Д приобрела Торгана Азара

    Теги Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия трансферы Торган Азар Футбол

    Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе полузащитника Торгана Азара из менхенгладбахской «Боруссии».

    26-летний хавбек сборной Бельгии подписал контракт с новым клубом до лета 2024 года.

    Ранее сообщалось, что дортмундцы предлагали за Азара 25 миллионов евро, а гладбахцы требовали 40 млн. В итоге, по информации Sport Bild, стороны сошлись на сумме в 25 млн плюс бонусы.

    Торган Азар забил 10 голов и отдал 11 передач в 33 играх бундеслиги в завершившемся сезоне.

    Всего за пять лет в Менхенгладбахе Азар провел 182 матча, забил 46 голов и отдал 45 пасов.

    Фото: сайт дортмундской «Боруссии»

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