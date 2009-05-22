«Барселона» хочет купить Гризманна и центрального нападающего

Стали известны трансферные цели «Барселоны» на лето.

Каталонский клуб планирует подписать защитника «Аякса» Маттейса де Лигта, опытного левого защитника, форварда «Атлетико» и центрального нападающего.

В «Барселоне» считают, что нужна альтернатива и, несмотря на способность Гризманна исполнять роль «девятки», собираются купить еще одного форварда.

Сине-гранатовым нравятся из «Валенсии» и Александр Ляказетт из «Арсенала».

Ранее приобрела хавбека Френки де Йонга за 75 миллионов евро.