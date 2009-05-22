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    «Барселона» хочет купить Гризманна и центрального нападающего

    Теги высшая лига Голландия Аякс премьер-лига Англия Барселона Валенсия Ла Лига Арсенал возможные трансферы Луис Суарес Александр Ляказетт Родриго Антуан Гризманн Маттейс де Лигт Футбол

    Стали известны трансферные цели «Барселоны» на лето.

    Каталонский клуб планирует подписать защитника «Аякса» Маттейса де Лигта, опытного левого защитника, форварда «Атлетико» Антуана Гризманна и центрального нападающего.

    В «Барселоне» считают, что Луису Суаресу нужна альтернатива и, несмотря на способность Гризманна исполнять роль «девятки», собираются купить еще одного форварда.

    Сине-гранатовым нравятся Родриго из «Валенсии» и Александр Ляказетт из «Арсенала».

    Ранее «Барселона» приобрела хавбека «Аякса» Френки де Йонга за 75 миллионов евро.

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