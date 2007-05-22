Тульский «Арсенал» пробился в Лигу Европы и впервые сыграет в еврокубках

Тульский «Арсенал» выступит в следующем сезоне в Лиге Европы.
Команда Игоря Черевченко за тур до завершения чемпионата России гарантировала себе шестое место в таблице.
Шестая позиция позволила тулякам сыграть в ЛЕ в связи с тем, что «Локомотив», который ранее обеспечил себе выход в Лигу чемпионов, выиграл Кубок России, победив в финале «Урал».
«Арсенал» впервые в своей истории сыграет в еврокубках и начнет выступление в Лиге Европы со второго квалификационного раунда. Также от России в турнире сыграют «Спартак» и ЦСКА.