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    Тульский «Арсенал» пробился в Лигу Европы и впервые сыграет в еврокубках

    Теги Локомотив премьер-лига Россия Лига Европы Урал Арсенал Тула Игорь Черевченко Футбол

    Тульский «Арсенал» выступит в следующем сезоне в Лиге Европы.

    Команда Игоря Черевченко за тур до завершения чемпионата России гарантировала себе шестое место в таблице.

    Шестая позиция позволила тулякам сыграть в ЛЕ в связи с тем, что «Локомотив», который ранее обеспечил себе выход в Лигу чемпионов, выиграл Кубок России, победив в финале «Урал».

    «Арсенал» впервые в своей истории сыграет в еврокубках и начнет выступление в Лиге Европы со второго квалификационного раунда. Также от России в турнире сыграют «Спартак» и ЦСКА.

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