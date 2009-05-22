Василий Конов: «Велика вероятность, что Денисов завершит карьеру»

Журналист Василий Конов рассказал о будущем полузащитника Игоря Денисова.

«Игорь Денисов имеет предложение от «Сочи» – контракт по схеме «1+1». Более того, это не единственное предложение. Выбор есть.

Однако полузащитник все больше склоняется к тому, чтобы завершить карьеру, и на данный момент этот вариант самый вероятный из всех. Шансы на то, что Денисов закончит, высокие.

Очевидно, что «Сочи» не готов платить за переходы сразу и Глушакова, и Денисова и надеется на то, что оба игрока сами решат вопросы по расторжению контрактов.

Но, повторюсь, здесь еще очень и очень важен фактор желания Игоря закончить с игровой карьерой», – написал Конов в своем телеграм-канале.