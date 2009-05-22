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    Василий Конов: «Велика вероятность, что Денисов завершит карьеру»

    Теги Локомотив Игорь Денисов премьер-лига Россия возможные трансферы Василий Конов Сочи Футбол

    Журналист Василий Конов рассказал о будущем полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.

    «Игорь Денисов имеет предложение от «Сочи» – контракт по схеме «1+1». Более того, это не единственное предложение. Выбор есть.

    Однако полузащитник все больше склоняется к тому, чтобы завершить карьеру, и на данный момент этот вариант самый вероятный из всех. Шансы на то, что Денисов закончит, высокие.

    Очевидно, что «Сочи» не готов платить за переходы сразу и Глушакова, и Денисова и надеется на то, что оба игрока сами решат вопросы по расторжению контрактов.

    Но, повторюсь, здесь еще очень и очень важен фактор желания Игоря закончить с игровой карьерой», – написал Конов в своем телеграм-канале.

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