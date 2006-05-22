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    «МЮ» продал 52 тысячи абонементов на сезон-2019/20

    Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия болельщики Футбол

    «Манчестер Юнайтед» распродал абонементы на сезон-2019/20.

    Клуб из Манчестера в рекордные сроки реализовал 52 тысячи билетов, несмотря на неудачное выступление в завершившемся сезоне.

    Этим летом «Манчестер Юнайтед» за 3 миллиона фунтов проведет реновацию домашнего стадиона «Олд Траффорд», а в течение пяти лет заменит все 75 тысяч кресел.

    Напомним, «МЮ» занял шестое место в премьер-лиге и не попал в Лигу чемпионов, отстав от победителя АПЛ, «Ман Сити», на 32 очка.

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