«МЮ» продал 52 тысячи абонементов на сезон-2019/20

«Манчестер Юнайтед» распродал абонементы на сезон-2019/20.
Клуб из Манчестера в рекордные сроки реализовал 52 тысячи билетов, несмотря на неудачное выступление в завершившемся сезоне.
Этим летом «Манчестер Юнайтед» за 3 миллиона фунтов проведет реновацию домашнего стадиона «Олд Траффорд», а в течение пяти лет заменит все 75 тысяч кресел.
Напомним, «МЮ» занял шестое место в премьер-лиге и не попал в Лигу чемпионов, отстав от победителя АПЛ, «Ман Сити», на 32 очка.
Я побывал на «Олд Траффорд» и чуть не рехнулся от счастья. Как достать билет и сколько все стоит