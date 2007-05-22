Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    «Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА 6000 билетов на финал ЛЕ в Баку. Клубы продали только 5500 билетов

    Теги Челси премьер-лига Англия Лига Европы Арсенал болельщики Футбол

     Команды финалисты Лиги Европы планируют отказаться от части выделенных им билетов.

    «Арсенал» и «Челси» в общей сложности вернут более 6000 билетов, поскольку продали только 3500 и 2000 билетов соответственно, сообщает The Times.

    Всего УЕФА выделил клубам по 5800 билетов, что составляет менее 10% от вместимости стадиона, на котором пройдет финал, – решение принято из-за малой пропускной способности аэропорта в Баку.

    Спонсоры УЕФА, которым выделили 2000 билетов, столкнулись с аналогичными проблемами.

    Стоимость и ограниченная доступность авиарейсов, время перелета, проблемы с визами и позднее начала матча (в 23:00 по местному времени) – среди главных причин, по которым болельщики отказываются от поездки.  

    Билеты, которые вернут английские клубы и спонсоры, выставят на продажу, их смогут приобрести местные болельщики. На данный момент в Азербайджане продано 23 000 билетов. Как отмечает издание, неизвестно, будет ли спрос на дополнительные билеты.

    Напомним, «Арсенал» ранее раскритиковал УЕФА из-за проведения финала Лиги Европы в Баку.

     Мхитарян все-таки не приедет в Баку на финал ЛЕ. Так решили клуб и сам игрок

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться