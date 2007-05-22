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    ЧМ-2019. Сборная России включила Зуба в заявку. Больше мест не осталось

    Теги Сборная России по хоккею чемпионат мира Артем Зуб Хоккей

    Сборная России внесла защитника Артема Зуба в заявку на ЧМ-2019 в Словакии. 

    У российской команды до сегодняшнего дня оставалось одно вакантное место в заявке. 

    Таким образом, теперь состав команды (25 игроков) сформирован окончательно – 3 вратаря, 8 защитников и 14 нападающих. 

    Россия и Швеция играли один период. Дальше было красиво, но очень фальшиво

    Расписание чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии

    Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии

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