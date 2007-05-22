ЧМ-2019. Сборная России включила Зуба в заявку. Больше мест не осталось

Сборная России внесла защитника Артема Зуба в заявку на ЧМ-2019 в Словакии.
У российской команды до сегодняшнего дня оставалось одно вакантное место в заявке.
Таким образом, теперь состав команды (25 игроков) сформирован окончательно – 3 вратаря, 8 защитников и 14 нападающих.
⚡Штаб сборной внес в заявку на чемпионат мира защитника Артёма Зуба. #снамироссия#краснаямашина pic.twitter.com/jNit1HPp46— Хоккей России (@russiahockey) May 22, 2019
Россия и Швеция играли один период. Дальше было красиво, но очень фальшиво
Расписание чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии