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    Олимпийская чемпионка по плаванию Мейлутите завершила карьеру. Ей грозит дисквалификация за пропуск 3 допинг-тестов

    Теги плавание Рута Мейлутите сборная Литвы жен Водные виды

    Олимпийская чемпионка по плаванию из Литвы Рута Мейлутите завершила карьеру.

    «Я готова начать новую главу в жизни. Я всю себя отдавала плаванию, я жила в спорте с ранних лет. Теперь я хочу отдохнуть от тяжелого тренировочного режима и лучше узнать мир вокруг себя», – рассказала Мейлутите.

    В мае 2019-го стало известно, что Мейлутите пропустила три допинг-теста за последний год и теперь может быть дисквалифицирована на срок до двух лет.

    22-летняя Мейлутите – чемпионка Лондона-2012 на дистанции 100 м брассом, на ее счету золото и два серебра чемпионатов мира, а также четыре награды ЧМ на короткой воде (2-2-0), ей принадлежит мировой рекорд на 100 м брассом (1.02,36).

    Ранее Мейлутите критиковала россиянку Юлию Ефимову за несоблюдение антидопинговых правил: литовка сетовала, что наказание за положительную допинг-пробу, взятую у Ефимовой в 2013-м, было недостаточно серьезным (16 месяцев отстранения). Она также критиковала решение FINA оправдать Ефимову во время расследования по мельдонию в 2016-м.

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