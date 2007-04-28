Месси принес «Барсе» титул, Роналду забил 600-й гол, Россия в финале юниорского ЧМ, «ПСЖ» упустил Кубок Франции и другие новости утра

1. «Барселона» выиграла чемпионат Испании в 26-й раз благодаря голу Месси, для которого это 10-й такой титул. «Блауграна» доминирует.

2. Россия по буллитам победила США и вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею впервые за 10 лет. Сегодня решающий матч против шведов.

3. «Ренн» взял Кубок Франции впервые за 48 лет, отыгравшись с 0:2 и победив «ПСЖ» по пенальти. Мбаппе получил красную карточку на 118-й минуте.

4. В серии А «Интер» сыграл вничью с «Ювентусом», «Рома» разгромила «Кальяри». Роналду забил 600-й гол на клубном уровне и 20-й в текущем чемпионате.

5. «Шальке» разбил дортмундскую «Боруссии» в дерби. Фавр признал, что борьба за чемпионство с «Баварией» проиграна.

6. В Кубке Стэнли 3 очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» во втором овертайме, «Даллас» победил «Сент-Луис».

7. Пишут, что у тренера «Авангарда» Хартли и форварда Зернова проблемы с антидопинговыми службами. Речь может идти даже о положительной пробе хоккеиста. Сушинский заявил, что в команде все чисто, а Хартли просто не хотел срыва тренировки.

8. Также пишут, что Глушаков уйдет из «Спартака» по окончании сезона. Неужели?

9. В РПЛ «Ростов» сыграл вничью с «Анжи», «Динамо» и «Ахмат» не порадовали публику голами.

10. В квалификации Гран-при Азербайджана Боттас выиграл поул, Хэмилтон – второй, Феттель – третий, Квят – шестой.

11. В плей-офф НБА 45 очков Ленарда помогли «Торонто» обыграть «Филадельфию». «Денвер» все-таки выиграл серию с «Сан-Антонио».

12. Стали известны все пары 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ.

13. Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Барселоне. Надаль далеко не в первый раз проиграл Тиму на грунте.

14. Бабиков и Сливко вошли в основу биатлонной сборной для централизованной подготовки. Как и парень с 85-го места в рейтинге СБР.

Цитата. Дэнни Роуз: «Не собираюсь быть тренером. Из-за темного цвета кожи мне не дадут шанса»