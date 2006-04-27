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    Дэнни Роуз: «Не собираюсь быть тренером. Из-за темного цвета кожи мне не дадут шанса»

    Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Сол Кэмпбелл Дэнни Роуз Футбол

    Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз заявил, что не планирует начинать тренерскую карьеру, объяснив это тем, что темнокожим не дают шанса.

    «Когда я говорил, что хочу уйти из футбола, люди подумали, что я имел ввиду два-три инцидента, которые произошли на поле. На самом деле я говорил о нехватке темнокожих тренеров или людей на руководящих должностях в клубах.

    Меня спрашивают о том, не хочу ли я стать в будущем тренером. Мой ответ – нет. Из-за моего темного цвета кожи мне не дадут шанса. Это пустая трата времени. С нетерпением жду, когда ситуация изменится.

    Посмотрите на Сола Кэмпбелла. Почему он должен был начинать тренерскую карьеру во второй лиге? Я уважаю лигу, но другие специалисты получают первую тренерскую работу в АПЛ или даже в сборных», – сказал Роуз.

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