Чемпионат Германии. Дортмунд проиграл «Шальке», «РБ Лейпциг» победил «Фрайбург»

В 31-м туре «Байер» на выезде разгромил «Аугсбург» (1:4).
В субботу дортмундская «Боруссия» проиграла «Шальке» (2:4), «РБ Лейпциг» победил «Фрайбург» (2:1).
В воскресенье состоится матч между «Нюрнбергом» и «Баварией».
Чемпионат Германии
31-й тур
- Дата проведения
- 27 апреля, 16.30, «ХДИ-Арена»
- Гол:
- 1:0 – 66 Вайдандт.
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Ганновер –
Эссер, Антон, Тревизан, Остжолек, Швеглер, Мюллер (Приб, 46), Майна (Зорг, 77), Харагути, Бакалож, Жонатас (Уолас, 84), Вайдандт.
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Майнц –
Мюллер, Донати (Бунгерт, 88), Ниакате, Хак, Аарон Мартин, Боэтиюс (Озтуналы, 71), Гбамен, Квайсон (Уджа, 79), Максим, Онисиво, Матета.
- Дата проведения
- 27 апреля, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»
- Голы:
- 1:0 – 14 Гетце, 1:1 – 18, пенальти Калиджури, 1:2 – 28 Сане, 1:3 – 62 Калиджури, 2:3 – 84 Витцель, 2:4 – 86 Эмболо.
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Боруссия Д –
Бюрки, Геррейру (Пулишич, 78), Аканджи, Диалло, Гетце (Бруун Ларсен, 83), Санчо, Вольф, Витцель, Ройс, Дилэйни (Пако Алькасер, 56), Вайгль.
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Шальке –
Нюбель, Настасич, Сане, Стамбули, Калиджури (Руди, 67), Очипка, Маскарель, Маккенни (Брума, 77), Сердар, Эмболо (Матондо, 87), Бургшталлер.
- Дата проведения
- 27 апреля, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
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РБ Лейпциг –
Гулачи, Конате, Мукиеле (Клостерманн, 75), Орбан, Хальстенберг, Забитцер, Лаймер, Кампль, Айдара (Форсберг, 71), Поульсен, Вернер (Ильзанкер, 84).
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Фрайбург –
Шволов, Гюнтер, Хайнц, Шлоттербек, Шлоттербек, Абраши (Гондорф, 58), Франтц (Штенцель, 80), Грифо, Хефлер, Хаберер, Хелер (Нидерлехнер, 87).
- Дата проведения
- 27 апреля, 16.30, «Меркур Шпиль-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 1 Раман, 2:0 – 22 Караман, 2:1 – 28, пенальти Крузе, 3:1 – 56 Хеннингс, 4:1 – 73 Зуттнер.
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Фортуна –
Рензинг, Хоффманн, Айхан, Зуттнер, Бодзек, Лукебакио (Гиссельманн, 71), Циммерманн, Караман, Штегер, Раман (Баркок, 36; Ковнацки, 52), Хеннингс.
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Вердер –
Павленка, Гебре Селассие, Аугустинссон (Харник, 80), Мойсандер, Лангкамп, Шахин, Эггештайн, Классен (Мевальд, 59), Рашица, Эггештайн (Осако, 46), Крузе.
- Дата проведения
- 27 апреля, 16.30, «Коммерцбанк-Арена»
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Айнтрахт Ф –
Трапп, да Кошта, Абраам, Хинтереггер, Хасебе, Костич, Роде (Виллемс, 62), Фернандес (Торро, 46), де Гузман (Гонсалу Пасиенсия, 77), Ребич, Йович.
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Герта –
Ярстейн, Миттельштедт, Платтенхардт, Рекик, Клюнтер, Шелбред, Лазаро (Дилросун, 70), Дуда (Лекки, 79), Лустенбергер, Калу, Ибишевич (Зельке, 64).
- Предупреждения:
- Клюнтер (31), Дуда (70), Платтенхардт (74), Лустенбергер (90).
- Удаление:
- Клюнтер (80).
- Дата проведения
- 27 апреля, 19.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
- Дата проведения
- 28 апреля, 16.30, «ПреЗеро-Арена»
- Дата проведения
- 28 апреля, 19.00, «Макс-Морлок-Штадион»
- Дата проведения
- 26 апреля, 21.30, «ВВК-Арена»
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Аугсбург –
Кобель, Шмид, Гауэлеу, Данзо (Ку Чжа Чхоль, 60), Стафилидис, Грегорич, Байер, Хедира, Хан, Рихтер (Шибер, 71), Макс (Тайгль, 81).
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Байер –
Градецки, Вайзер (Бендер, 89), Та, Бендер (Драгович, 46), Венделл, Арангис, Баумгартлингер, Брандт, Хавертц, Аларио (Кор, 85), Фолланд.
- Предупреждение:
- Шмид (59).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.