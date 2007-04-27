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    Чемпионат Германии. Дортмунд проиграл «Шальке», «РБ Лейпциг» победил «Фрайбург»

    Теги Бавария Вердер Шальке Боруссия Дортмунд Байер Герта Нюрнберг Боруссия Менхенгладбах Айнтрахт Франкфурт Штутгарт Вольфсбург Майнц Ганновер бундеслига Германия результаты Хоффенхайм Аугсбург Фрайбург Фортуна Дюссельдорф РБ Лейпциг Футбол

    В 31-м туре «Байер» на выезде разгромил «Аугсбург» (1:4). 

    В субботу дортмундская «Боруссия» проиграла «Шальке» (2:4), «РБ Лейпциг» победил «Фрайбург» (2:1). 

    В воскресенье состоится матч между «Нюрнбергом» и «Баварией». 

    Чемпионат Германии

    31-й тур

    Ганновер – Майнц 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    27 апреля, 16.30, «ХДИ-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 66 Вайдандт.
    ГанноверЭссер, Антон, Тревизан, Остжолек, Швеглер, Мюллер (Приб, 46), Майна (Зорг, 77), Харагути, Бакалож, Жонатас (Уолас, 84), Вайдандт.
    МайнцМюллер, Донати (Бунгерт, 88), Ниакате, Хак, Аарон Мартин, Боэтиюс (Озтуналы, 71), Гбамен, Квайсон (Уджа, 79), Максим, Онисиво, Матета.
    Предупреждения:
    Бакалож (16), Швеглер (54), Гбамен (57).

     

    Боруссия Д – Шальке 2:4 (1:2, 1:2)
    Дата проведения
    27 апреля, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 14 Гетце, 1:1 – 18, пенальти Калиджури, 1:2 – 28 Сане, 1:3 – 62 Калиджури, 2:3 – 84 Витцель, 2:4 – 86 Эмболо.
    Боруссия ДБюрки, Геррейру (Пулишич, 78), Аканджи, Диалло, Гетце (Бруун Ларсен, 83), Санчо, Вольф, Витцель, Ройс, Дилэйни (Пако Алькасер, 56), Вайгль.
    ШалькеНюбель, Настасич, Сане, Стамбули, Калиджури (Руди, 67), Очипка, Маскарель, Маккенни (Брума, 77), Сердар, Эмболо (Матондо, 87), Бургшталлер.
    Предупреждения:
    Калиджури (34), Сердар (36), Эмболо (45), Маккенни (72), Маскарель (89), Руди (89).
    Удаления:
    Ройс (60), Вольф (65).

     

    РБ Лейпциг – Фрайбург 2:1 (1:0, 1:1)
    Дата проведения
    27 апреля, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 19 Вернер, 1:1 – 66 Грифо, 2:1 – 78, пенальти Форсберг.
    РБ ЛейпцигГулачи, Конате, Мукиеле (Клостерманн, 75), Орбан, Хальстенберг, Забитцер, Лаймер, Кампль, Айдара (Форсберг, 71), Поульсен, Вернер (Ильзанкер, 84).
    ФрайбургШволов, Гюнтер, Хайнц, Шлоттербек, Шлоттербек, Абраши (Гондорф, 58), Франтц (Штенцель, 80), Грифо, Хефлер, Хаберер, Хелер (Нидерлехнер, 87).
    Предупреждения:
    Хайнц (29), Абраши (44), Шлоттербек (54), Лаймер (54), Хефлер (61), Забитцер (67), Хаберер (84), Кампль (90).

     

    Фортуна – Вердер 4:1 (2:1, 2:0)
    Дата проведения
    27 апреля, 16.30, «Меркур Шпиль-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 1 Раман, 2:0 – 22 Караман, 2:1 – 28, пенальти Крузе, 3:1 – 56 Хеннингс, 4:1 – 73 Зуттнер.
    ФортунаРензинг, Хоффманн, Айхан, Зуттнер, Бодзек, Лукебакио (Гиссельманн, 71), Циммерманн, Караман, Штегер, Раман (Баркок, 36; Ковнацки, 52), Хеннингс.
    ВердерПавленка, Гебре Селассие, Аугустинссон (Харник, 80), Мойсандер, Лангкамп, Шахин, Эггештайн, Классен (Мевальд, 59), Рашица, Эггештайн (Осако, 46), Крузе.
    Предупреждения:
    Мойсандер (24), Лангкамп (38), Лукебакио (61), Осако (90).

     

    Айнтрахт Ф – Герта 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    27 апреля, 16.30, «Коммерцбанк-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Айнтрахт ФТрапп, да Кошта, Абраам, Хинтереггер, Хасебе, Костич, Роде (Виллемс, 62), Фернандес (Торро, 46), де Гузман (Гонсалу Пасиенсия, 77), Ребич, Йович.
    ГертаЯрстейн, Миттельштедт, Платтенхардт, Рекик, Клюнтер, Шелбред, Лазаро (Дилросун, 70), Дуда (Лекки, 79), Лустенбергер, Калу, Ибишевич (Зельке, 64).
    Предупреждения:
    Клюнтер (31), Дуда (70), Платтенхардт (74), Лустенбергер (90).
    Удаление:
    Клюнтер (80).

     

    Штутгарт – Боруссия М
    Дата проведения
    27 апреля, 19.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    ШтутгартЦилер, Бек, Аого, Кемпф, Соса, Дидави, Кастро, Павар, Кабак, Донис, Гонсалес.
    Боруссия МЗоммер, Штробль, Гинтер, Эльведи, Нойхаус, Закария, Азар, Хофманн, Херрманн, Крамер, Плеа.

     

    Хоффенхайм – Вольфсбург
    Дата проведения
    28 апреля, 16.30, «ПреЗеро-Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Нюрнберг – Бавария
    Дата проведения
    28 апреля, 19.00, «Макс-Морлок-Штадион»
    превью матча онлайн статистика

     

    Аугсбург – Байер 1:4 (1:1, 0:3)
    Дата проведения
    26 апреля, 21.30, «ВВК-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 12 Данзо, 1:1 – 15 Фолланд, 1:2 – 48 Хавертц, 1:3 – 60 Та, 1:4 – 88 Брандт.
    АугсбургКобель, Шмид, Гауэлеу, Данзо (Ку Чжа Чхоль, 60), Стафилидис, Грегорич, Байер, Хедира, Хан, Рихтер (Шибер, 71), Макс (Тайгль, 81).
    БайерГрадецки, Вайзер (Бендер, 89), Та, Бендер (Драгович, 46), Венделл, Арангис, Баумгартлингер, Брандт, Хавертц, Аларио (Кор, 85), Фолланд.
    Предупреждение:
    Шмид (59).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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