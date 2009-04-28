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    «Ренн» выиграл Кубок Франции впервые за 48 лет, победив «ПСЖ» по пенальти

    Теги Ренн ПСЖ Кубок Франции результаты Жюльен Стефан Футбол

    «Ренн» стал обладателем Кубка Франции, обыграв в финале «ПСЖ» (2:2, 6:5 по пенальти).

    Команда Жюльена Стефана проигрывала по ходу матча 0:2, но сумела сравнять счет и перевести игру в дополнительное время. Для «Ренна» это первый Кубок Франции и первый завоеванный трофей с 1971 года.

    «ПСЖ» играл в финале Кубка пятый год подряд, но впервые за этот период уступил в решающем матче.

    Кубок Франции

    Финал

    Ренн – ПСЖ 2:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 6:5
    Дата проведения
    27 апреля, 22.00, «Стад де Франс»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 13 Дани Алвес, 0:2 – 21 Неймар, 1:2 – 40, автогол Кимпембе, 2:2 – 66 Мешер.
    РеннКоубек, Да Сильва, Бенсебайни, Траоре, Мешер, Бен-Арфа, Андре, Буриго (Леа Силики, 105), Гренье, Сарр, Ньянг.
    ПСЖАреоля, Кимпембе, Маркиньос, Бернат, Дани Алвес, Дракслер (Кавани, 90), Верратти, Ди Мария (Паредес, 75), Дагба (Диаби, 105; Нкунку, 120), Неймар, Мбаппе.
    Серия пенальти
    1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 6:5.
    Предупреждения:
    Гренье (24), Верратти (29), Неймар (44), Ди Мария (55), Мешер (68), Буриго (71), Паредес (95), Андре (97), Ньянг (107), Бенсебайни (112), Леа Силики (118).
    Удаление:
    Мбаппе (118).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Статистика Кубка Франции

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