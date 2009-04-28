«Ренн» выиграл Кубок Франции впервые за 48 лет, победив «ПСЖ» по пенальти

«Ренн» стал обладателем Кубка Франции, обыграв в финале «ПСЖ» (2:2, 6:5 по пенальти).

Команда Жюльена Стефана проигрывала по ходу матча 0:2, но сумела сравнять счет и перевести игру в дополнительное время. Для «Ренна» это первый Кубок Франции и первый завоеванный трофей с 1971 года.

«ПСЖ» играл в финале Кубка пятый год подряд, но впервые за этот период уступил в решающем матче.

Кубок Франции

Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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