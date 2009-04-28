«Ренн» выиграл Кубок Франции впервые за 48 лет, победив «ПСЖ» по пенальти

«Ренн» стал обладателем Кубка Франции, обыграв в финале «ПСЖ» (2:2, 6:5 по пенальти).
Команда Жюльена Стефана проигрывала по ходу матча 0:2, но сумела сравнять счет и перевести игру в дополнительное время. Для «Ренна» это первый Кубок Франции и первый завоеванный трофей с 1971 года.
«ПСЖ» играл в финале Кубка пятый год подряд, но впервые за этот период уступил в решающем матче.
Кубок Франции
Финал
- Дата проведения
- 27 апреля, 22.00, «Стад де Франс»
- Голы:
- 0:1 – 13 Дани Алвес, 0:2 – 21 Неймар, 1:2 – 40, автогол Кимпембе, 2:2 – 66 Мешер.
-
Ренн –
Коубек, Да Сильва, Бенсебайни, Траоре, Мешер, Бен-Арфа, Андре, Буриго (Леа Силики, 105), Гренье, Сарр, Ньянг.
-
ПСЖ –
Ареоля, Кимпембе, Маркиньос, Бернат, Дани Алвес, Дракслер (Кавани, 90), Верратти, Ди Мария (Паредес, 75), Дагба (Диаби, 105; Нкунку, 120), Неймар, Мбаппе.
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 6:5.
- Предупреждения:
- Гренье (24), Верратти (29), Неймар (44), Ди Мария (55), Мешер (68), Буриго (71), Паредес (95), Андре (97), Ньянг (107), Бенсебайни (112), Леа Силики (118).
- Удаление:
- Мбаппе (118).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.