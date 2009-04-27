🏆 «Барселона» выиграла чемпионат Испании в 26-й раз. Месси забил решающий гол 🧙‍♂️

В 35-м туре Ла Лиги «Барселона» победила «Леванте» (1:0) и обеспечила себе первое место по итогам чемпионата.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча. Победный гол забил нападающий Лионель Месси.
«Барселона» выиграла чемпионат Испании в 26-й раз в своей истории. Она уступает только «Реалу», на счету которого 33 титула. При этом «Барселона» лидирует по числу чемпионств в XXI веке (10) и в текущем десятилетии (6).
Тренер Эрнесто Вальверде, возглавивший каталонскую команду в 2017 году, победил в обоих розыгрышах чемпионата Испании, в которых он руководил «блауграной».
- Дата проведения
- 27 апреля, 21.45, «Камп Ноу»
- Гол:
- 1:0 – 62 Месси.
-
Барселона –
тер Стеген, Пике, Лангле, Нелсон Семеду, Альба, Артур (Бускетс, 73), Ракитич, Коутиньо (Месси, 46), Видаль, Дембеле (Серджи Роберто, 84), Суарес.
-
Леванте –
Фернандес, Рубен Везу, Робер, Луна, Коке, Рочина (Марти, 84), Кампанья, Джейсон, Вукчевич (Барди, 65), Саймон (Моралес, 46), Майораль.
- Предупреждения:
- Ракитич (14), Рочина (56), Рубен Везу (58), Пике (70), Нелсон Семеду (77), Коке (83), Бускетс (90).