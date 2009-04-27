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    🏆 «Барселона» выиграла чемпионат Испании в 26-й раз. Месси забил решающий гол 🧙‍♂️

    Теги Барселона Леванте Лионель Месси Эрнесто Вальверде Ла Лига Футбол

    В 35-м туре Ла Лиги «Барселона» победила «Леванте» (1:0) и обеспечила себе первое место по итогам чемпионата.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча. Победный гол забил нападающий Лионель Месси.

    «Барселона» выиграла чемпионат Испании в 26-й раз в своей истории. Она уступает только «Реалу», на счету которого 33 титула. При этом «Барселона» лидирует по числу чемпионств в XXI веке (10) и в текущем десятилетии (6).

    Тренер Эрнесто Вальверде, возглавивший каталонскую команду в 2017 году, победил в обоих розыгрышах чемпионата Испании, в которых он руководил «блауграной».

    Барселона – Леванте 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    27 апреля, 21.45, «Камп Ноу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 62 Месси.
    Барселонатер Стеген, Пике, Лангле, Нелсон Семеду, Альба, Артур (Бускетс, 73), Ракитич, Коутиньо (Месси, 46), Видаль, Дембеле (Серджи Роберто, 84), Суарес.
    ЛевантеФернандес, Рубен Везу, Робер, Луна, Коке, Рочина (Марти, 84), Кампанья, Джейсон, Вукчевич (Барди, 65), Саймон (Моралес, 46), Майораль.
    Предупреждения:
    Ракитич (14), Рочина (56), Рубен Везу (58), Пике (70), Нелсон Семеду (77), Коке (83), Бускетс (90).

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