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    В составе сборной России – новый биатлонист (85-е место в рейтинге). Он тренируется в городе Ленобласти, которым руководил глава СБР Драчев

    Теги сборная России Владимир Драчев Евгений Сидоров Биатлон

    Российский биатлонист Евгений Сидоров, который вошел в состав резервной сборной России на новый сезон, занял 85-е место в рейтинге СБР.

    В юниорском рейтинге СБР он был 19-м.

    21-летний спортсмен (22 года ему исполнится в сентябре) в сезоне-2018/19 три раза попадал в топ-10 в юниорских гонках на российских соревнованиях. Призовые места за четыре сезона он не занимал ни разу.

    У него 59% попаданий на стрельбе лежа и 65% на стрельбе стоя в 14 юниорских гонках прошлого сезона.

    На взрослом чемпионате России-2010 он стал 36-м в спринте и 23-м в гонке преследования.

    Сидоров занимается в ЦСП «ИЖОРА», которое находится в Всеволожском районе Ленинградской области. С 2013 по 2016 год президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев был главой администрации Всеволожского района, а позже избирался в Государственную думу от этого округа.

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