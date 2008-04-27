В составе сборной России – новый биатлонист (85-е место в рейтинге). Он тренируется в городе Ленобласти, которым руководил глава СБР Драчев

Российский биатлонист Евгений Сидоров, который вошел в состав резервной сборной России на новый сезон, занял 85-е место в рейтинге СБР.

В юниорском рейтинге СБР он был 19-м.

21-летний спортсмен (22 года ему исполнится в сентябре) в сезоне-2018/19 три раза попадал в топ-10 в юниорских гонках на российских соревнованиях. Призовые места за четыре сезона он не занимал ни разу.

У него 59% попаданий на стрельбе лежа и 65% на стрельбе стоя в 14 юниорских гонках прошлого сезона.

На взрослом чемпионате России-2010 он стал 36-м в спринте и 23-м в гонке преследования.

Сидоров занимается в ЦСП «ИЖОРА», которое находится в Всеволожском районе Ленинградской области. С 2013 по 2016 год президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев был главой администрации Всеволожского района, а позже избирался в Государственную думу от этого округа.