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    Люсьен Фавр: «Гонка за титул в бундеслиге завершена»

    Теги Шальке Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Люсьен Фавр Футбол

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр дал комментарий после проигранного «Шальке» (2:4) матча 31-го тура чемпионата Германии.

    «Гонка за титул [в бундеслиге] завершена. Трудно переварить, но что есть, то есть.

    Футбол становится совершенно смехотворным. Правило игры рукой – это просто смешно. Не только в эпизоде с сегодняшним пенальти, но и вообще», – сказал Фавр.

    «Боруссия» имеет 69 очков и занимает 2-е место в чемпионате. «Бавария» опережает конкурента на очко, у мюнхенской команды есть матч в запасе.

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