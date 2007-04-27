Люсьен Фавр: «Гонка за титул в бундеслиге завершена»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр дал комментарий после проигранного «Шальке» (2:4) матча 31-го тура чемпионата Германии.

«Гонка за титул [в бундеслиге] завершена. Трудно переварить, но что есть, то есть.

Футбол становится совершенно смехотворным. Правило игры рукой – это просто смешно. Не только в эпизоде с сегодняшним пенальти, но и вообще», – сказал Фавр.

«Боруссия» имеет 69 очков и занимает 2-е место в чемпионате. «Бавария» опережает конкурента на очко, у мюнхенской команды есть матч в запасе.