«Чемпионат»: Глушаков уйдет из «Спартака» по окончании сезона

Полузащитник Денис Глушаков покинет по окончании сезона, сообщает «Чемпионат».

По футболисту принято принципиальное решение. Руководство клуба не устраивают спортивные показатели Глушакова.

Также существует вероятность ухода защитника .

«Спартак» хочет расторгнуть контракты с футболистами выплатив компенсацию.

Сообщается, что она составит порядка 3 миллионов евро Глушакову и 2,3-2,5 млн – Комбарову.

Напомним, что в последние месяцы болельщики «Спартака» протестовали против Глушакова и выражали недовольство его присутствием в команде.

В Москве развесили баннеры против Глушакова около офисов спонсоров «Спартака»