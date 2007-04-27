Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    «Чемпионат»: Глушаков уйдет из «Спартака» по окончании сезона

    Теги Спартак Дмитрий Комбаров премьер-лига Россия возможные трансферы Денис Глушаков Чемпионат.com Футбол

    Полузащитник Денис Глушаков покинет «Спартак» по окончании сезона, сообщает «Чемпионат».

    По футболисту принято принципиальное решение. Руководство клуба не устраивают спортивные показатели Глушакова.

    Также существует вероятность ухода защитника Дмитрия Комбарова.

    «Спартак» хочет расторгнуть контракты с футболистами выплатив компенсацию.

    Сообщается, что она составит порядка 3 миллионов евро Глушакову и 2,3-2,5 млн – Комбарову.

    Напомним, что в последние месяцы болельщики «Спартака» протестовали против Глушакова и выражали недовольство его присутствием в команде.

    В Москве развесили баннеры против Глушакова около офисов спонсоров «Спартака»

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться