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    «Советский спорт»: Бабиков и Сливко вошли в основу сборной для централизованной подготовки, Старых и Цветкова нет в списках

    Теги сборная России сборная России жен СБР Екатерина Юрлова-Перхт Лариса Куклина (Кузнецова) Евгений Гараничев Дмитрий Малышко Александр Логинов Антон Бабиков Наталья Гербулова Евгения Павлова Эдуард Латыпов Кристина Резцова Александр Поварницын Виктория Сливко Светлана Миронова Тамара Воронина Кирилл Стрельцов Матвей Елисеев Анастасия Морозова Ильназ Мухамедзянов Игорь Малиновский Ирина Казакевич Никита Поршнев Полина Шевнина Екатерина Мошкова Василий Томшин Карим Халили Валерия Васнецова Андрей Вьюхин Анастасия Гореева Анастасия Кайшева Биатлон

    Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило состав основной и резервной команд для прохождения централизованной подготовки. 

    Мужчины

    Основа: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Антон Бабиков.

    Резерв: Василий Томшин, Игорь Малиновский, Карим Халили, Ильназ Мухамедзянов, Кирилл Стрельцов, Андрей Вьюхин, Дмитрий Иванов, Евгений Сидоров.

    Женщины

    Основа: Екатерина Юрлова, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Анастасия Кайшева, Наталья Гербулова.

    Резерев: Анастасия Морозова, Валерия Васнецова, Екатерина Мошкова, Тамара Воронина, Полина Шевнина, Кристина Резцова, Анастасия Гореева, Кристина Егорова.

    Первый сбор начнется 14 мая в Алтайском крае. 

    Ирина Казакевич – новый суперталант нашего биатлона: любит горные лыжи, читает классику и мечтает о Кубке мира

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