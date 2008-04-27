«Советский спорт»: Бабиков и Сливко вошли в основу сборной для централизованной подготовки, Старых и Цветкова нет в списках

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило состав основной и резервной команд для прохождения централизованной подготовки.
Мужчины
Основа: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Антон Бабиков.
Резерв: Василий Томшин, Игорь Малиновский, Карим Халили, Ильназ Мухамедзянов, Кирилл Стрельцов, Андрей Вьюхин, Дмитрий Иванов, Евгений Сидоров.
Женщины
Основа: Екатерина Юрлова, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Анастасия Кайшева, Наталья Гербулова.
Резерев: Анастасия Морозова, Валерия Васнецова, Екатерина Мошкова, Тамара Воронина, Полина Шевнина, Кристина Резцова, Анастасия Гореева, Кристина Егорова.
Первый сбор начнется 14 мая в Алтайском крае.
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