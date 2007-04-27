Максим Сушинский: «У Зернова нет допинга. У нас все чисто, поэтому я не беспокоюсь»

Президент Максим Сушинский прокомментировал претензии РУАСАДА к главному тренеру и нападающему Денису Зернову.

Сообщалось, что РУСАДА обвинила главного тренера «Авангарда» в том, что он препятствовал процедуре допинг-контроля, а Зернова – в попытке скрыться от допинг-офицера.

По информации «Чемпионата», у 23-летнего форварда омского клуба обнаружили положительную допинг-пробу.

«Конечно, здесь есть какой-то подводный камень, надо же в хорошем сезоне какой-то негатив найти, сейчас будут его искать.

Поддерживаем ли мы Дениса? А что его поддерживать, если у него нет допинга? Мы только из прессы узнали об этом. Знаю, что у нас все чисто, поэтому не беспокоюсь.

Врачи сами в шоке. Если почитать, там наш врач тоже замешан и препятствовал допинг-пробам каким-то. Никакого официального запрета на Зернова, что он не прошел допинг-пробу, у нас нет. У него не может быть положительной пробы», – сказал Сушинский.