Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Максим Сушинский: «У Зернова нет допинга. У нас все чисто, поэтому я не беспокоюсь»

    Теги Авангард дисквалификации Максим Сушинский Боб Хартли допинг КХЛ Денис Зернов Чемпионат.com Хоккей

    Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал претензии РУАСАДА к главному тренеру Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову. 

    Сообщалось, что РУСАДА обвинила главного тренера «Авангарда» Боба Хартли в том, что он препятствовал процедуре допинг-контроля, а Зернова – в попытке скрыться от допинг-офицера.

    По информации «Чемпионата», у 23-летнего форварда омского клуба обнаружили положительную допинг-пробу.

    «Конечно, здесь есть какой-то подводный камень, надо же в хорошем сезоне какой-то негатив найти, сейчас будут его искать.

    Поддерживаем ли мы Дениса? А что его поддерживать, если у него нет допинга? Мы только из прессы узнали об этом. Знаю, что у нас все чисто, поэтому не беспокоюсь.

    Врачи сами в шоке. Если почитать, там наш врач тоже замешан и препятствовал допинг-пробам каким-то. Никакого официального запрета на Зернова, что он не прошел допинг-пробу, у нас нет. У него не может быть положительной пробы», – сказал Сушинский.

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться