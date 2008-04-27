Гран-при Азербайджана. Квалификация. Боттас выиграл поул, Хэмилтон – второй, Феттель – третий, Квят – 6-й

Гран-при Азербайджана
Баку
27 апреля 2019 года
Квалификация
|Пилот
|Команда
|Q1
|Q2
|Q3
|Кр.
|1
|Валттери Боттас
|«Мерседес»
|1.42,026
|1.41,500
|1.40,495
|20
|2
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|1.41,614
|1.41,580
|1.40,554
|21
|3
|Себастьян Феттель
|«Феррари»
|1.42,042
|1.41,889
|1.40,797
|23
|4
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1.41,727
|1.41,388
|1.41,069
|15
|5
|Серхио Перес
|«Рейсинг Пойнт»
|1.42,249
|1.41,870
|1.41,593
|17
|6
|Даниил Квят
|«Торо Россо»
|1.42,324
|1.42,221
|1.41,681
|23
|7
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|1.42,371
|1.42,084
|1.41,886
|23
|8
|Антонио Джовинацци
|«Альфа Ромео»
|1.42,140
|1.42,381
|1.42,424
|21
|9
|Кими Райкконен
|«Альфа Ромео»
|1.42,059
|1.42,082
|1.43,068
|21
|10
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|1.41,426
|1.41,995
|-
|11
|11
|Карлос Сайнс-младший
|«Макларен»
|1.41,936
|1.42,398
|17
|12
|Даниэль Риккардо
|«Рено»
|1.42,486
|1.42,477
|15
|13
|Александр Албон
|«Торо Россо»
|1.42,154
|1.42,494
|18
|14
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|1.42,382
|1.42,699
|16
|15
|Пьер Гасли
|«Ред Булл»
|1.41,355
|-
|5
|16
|Ланс Стролл
|«Рейсинг Пойнт»
|1.42,630
|8
|17
|Ромен Грожан
|«Хаас»
|1.43,407
|10
|18
|Нико Хюлькенберг
|«Рено»
|1.43,427
|8
|19
|Джордж Расселл
|«Уильямс»
|1.45,062
|9
|20
|Роберт Кубица
|«Уильямс»
|1.45,455
|8