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    Гран-при Азербайджана. Квалификация. Боттас выиграл поул, Хэмилтон – второй, Феттель – третий, Квят – 6-й

    Теги результаты Феррари Кими Райкконен Макларен Льюис Хэмилтон Роберт Кубица Ред Булл Уильямс Торо Россо Себастьян Феттель Ромен Грожан Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс-младший Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Даниэль Риккардо Даниил Квят Рено Кевин Магнуссен Антонио Джовинацци Пьер Гасли Хаас Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Рейсинг Пойнт Авто

    Гран-при Азербайджана
    Баку
    27 апреля 2019 года
    Квалификация 

      Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Кр.
    1 Валттери Боттас «Мерседес» 1.42,026 1.41,500 1.40,495 20
    2 Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1.41,614 1.41,580 1.40,554 21
    3 Себастьян Феттель «Феррари» 1.42,042 1.41,889 1.40,797 23
    4 Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1.41,727 1.41,388 1.41,069 15
    5 Серхио Перес «Рейсинг Пойнт» 1.42,249 1.41,870 1.41,593 17
    6 Даниил Квят «Торо Россо» 1.42,324 1.42,221 1.41,681 23
    7 Ландо Норрис «Макларен» 1.42,371 1.42,084 1.41,886 23
    8 Антонио Джовинацци «Альфа Ромео» 1.42,140 1.42,381 1.42,424 21
    9 Кими Райкконен «Альфа Ромео» 1.42,059 1.42,082 1.43,068 21
    10 Шарль Леклер «Феррари» 1.41,426 1.41,995 - 11
    11 Карлос Сайнс-младший  «Макларен» 1.41,936 1.42,398   17
    12 Даниэль Риккардо  «Рено» 1.42,486 1.42,477   15
    13 Александр Албон «Торо Россо» 1.42,154 1.42,494   18
    14 Кевин Магнуссен «Хаас» 1.42,382 1.42,699   16
    15 Пьер Гасли «Ред Булл» 1.41,355 -   5
    16 Ланс Стролл «Рейсинг Пойнт» 1.42,630     8
    17 Ромен Грожан «Хаас» 1.43,407     10
    18 Нико Хюлькенберг «Рено» 1.43,427     8
    19 Джордж Расселл «Уильямс» 1.45,062     9
    20 Роберт Кубица «Уильямс» 1.45,455     8
     

    Онлайн квалификации к Гран-при Азербайджана

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