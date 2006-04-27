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    Журналист «Чемпионата»: «У форварда «Авангарда» Зернова обнаружена положительная допинг-проба»

    Теги Авангард дисквалификации допинг КХЛ РУСАДА Денис Зернов Чемпионат.com Хоккей

    Стали известны детали возможного нарушения антидопинговых правил нападающим «Авангарда» Денисом Зерновым.

    «По моей информации, у нападающего «Авангарда» Дениса Зернова российскими допинг-офицерами (именно нашими, заявил президент клуба Сушинский конкретно об осмотре), обнаружена положительная допинг-проба. Работаем», – написал журналист «Чемпионата» Павел Панышев.

    Ранее сообщалось, что РУСАДА обвинила главного тренера «Авангарда» Боба Хартли в том, что он препятствовал процедуре допинг-контроля, а Зернова – в попытке скрыться от допинг-офицера.

    Сушинский о допинге: «Наши игроки были чисты во время финальной серии. Дело в поведении допинг-офицеров»

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