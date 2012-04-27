Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Чемпионат России. «Ростов» в гостях у «Анжи», «Динамо» против «Ахмата»

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия результаты Динамо Москва Ахмат Урал Анжи Енисей Арсенал Тула Оренбург Краснодар Уфа Футбол

    26-й тур РПЛ стартует матчем «Анжи» – «Ростов».

    В воскресенье «Локомотив» принимает «Енисей», «Зенит» – «Крылья Советов», ЦСКА играет на выезде с «Краснодаром».

    В понедельник «Спартак» встречается с «Рубином».

    Чемпионат России

    26-й тур

    Анжи – Ростов
    Дата проведения
    27 апреля, 16.30, «Анжи-Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Динамо – Ахмат
    Дата проведения
    27 апреля, 19.00, «Арена Химки»
    превью матча онлайн статистика

     

    Уфа – Урал
    Дата проведения
    28 апреля, 11.30, «Нефтяник»
    превью матча онлайн статистика

     

    Локомотив – Енисей
    Дата проведения
    28 апреля, 14.00, «стадион Локомотив»
    превью матча онлайн статистика

     

    Зенит – Крылья Советов
    Дата проведения
    28 апреля, 16.30, «Газпром Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Краснодар – ЦСКА
    Дата проведения
    28 апреля, 19.00, «стадион Краснодар»
    превью матча онлайн статистика

     

    Оренбург – Арсенал Тула
    Дата проведения
    29 апреля, 17.00, «Газовик»
    превью матча онлайн статистика

     

    Спартак – Рубин
    Дата проведения
    29 апреля, 19.30, «Открытие Арена»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица РПЛ

    Статистика РПЛ

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться