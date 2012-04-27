Чемпионат России. «Ростов» в гостях у «Анжи», «Динамо» против «Ахмата»

26-й тур РПЛ стартует матчем «Анжи» – «Ростов».
В воскресенье «Локомотив» принимает «Енисей», «Зенит» – «Крылья Советов», ЦСКА играет на выезде с «Краснодаром».
В понедельник «Спартак» встречается с «Рубином».
Чемпионат России
26-й тур
- Дата проведения
- 27 апреля, 16.30, «Анжи-Арена»
- Дата проведения
- 27 апреля, 19.00, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 28 апреля, 11.30, «Нефтяник»
- Дата проведения
- 28 апреля, 14.00, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 28 апреля, 16.30, «Газпром Арена»
- Дата проведения
- 28 апреля, 19.00, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 29 апреля, 17.00, «Газовик»
- Дата проведения
- 29 апреля, 19.30, «Открытие Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.