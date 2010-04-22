Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Елена Ильиных: «Я так сильно люблю фигурное катание, что рано говорить, что я с ним расстаюсь»

    Теги сборная России танцы на льду ФФКР Александр Горшков Елена Ильиных Р-Спорт Фигурное катание

    Российская фигуристка Елена Ильиных, выступающая в танцах на льду, заявила, что пока ни с кем официально не обсуждала вопрос завершения спортивной карьеры. 

    Ранее сообщалось, что Ильиных не готовится к новому сезону и завершила карьеру фигуристки. 

    «Я так сильно люблю фигурное катание, что рано говорить о том, что я с ним расстаюсь.

    Вопрос завершения карьеры пока ни с кем официально не обсуждала», – сказала Ильиных. 

    Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков рассказал, что Ильиных пока не подавала документы о завершении карьеры. 

    «Елена еще не подавала документы о завершении карьеры и о своем решении пока не сообщала.

    В последние годы она не входила в сборную команды, поэтому добавить нечего», – цитирует Горшкова News.ru.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться