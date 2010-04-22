Елена Ильиных: «Я так сильно люблю фигурное катание, что рано говорить, что я с ним расстаюсь»

Российская фигуристка , выступающая в танцах на льду, заявила, что пока ни с кем официально не обсуждала вопрос завершения спортивной карьеры.

Ранее сообщалось, что Ильиных не готовится к новому сезону и завершила карьеру фигуристки.

«Я так сильно люблю фигурное катание, что рано говорить о том, что я с ним расстаюсь.

Вопрос завершения карьеры пока ни с кем официально не обсуждала», – сказала Ильиных.

Глава Федерации фигурного катания России ( ) Александр Горшков рассказал, что Ильиных пока не подавала документы о завершении карьеры.

«Елена еще не подавала документы о завершении карьеры и о своем решении пока не сообщала.

В последние годы она не входила в сборную команды, поэтому добавить нечего», – цитирует Горшкова News.ru.