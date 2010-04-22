Пресс-атташе «Енисея» о словах Аленичева: «Зениту» нельзя портить чемпионский праздник, и вообще соперникам очки нужнее»

Пресс-атташе «Енисея» Станислав Меркис поделился ожиданиями от оставшихся игр команды в сезоне, намекнув на слова главного тренера Дмитрия Аленичева после матча 24-го тура со «Спартаком» (0:2).
Аленичев после игры заявил, что «Спартаку» сейчас очки нужнее в борьбе за попадание в Лигу чемпионов».
«Впереди шесть игр: «Оренбург», «Локо», «Анжи», «Краснодар», «Динамо» и «Зенит».
С Питером так вообще попадаем на праздник к чемпионам, наверное, портить настроение нельзя в такой день.
Да и «Краснодар» сражается за еврокубки. И вообще всем этим клубам очки будут нужнее, наверное», – написал Меркис в своем твиттере.
Дмитрий Аленичев: «Спартаку» сейчас очки нужнее. Желаю им попасть в Лигу чемпионов»