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    Пресс-атташе «Енисея» о словах Аленичева: «Зениту» нельзя портить чемпионский праздник, и вообще соперникам очки нужнее»

    Теги премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Енисей Футбол

    Пресс-атташе «Енисея» Станислав Меркис поделился ожиданиями от оставшихся игр команды в сезоне, намекнув на слова главного тренера Дмитрия Аленичева после матча 24-го тура со «Спартаком» (0:2).

    Аленичев после игры заявил, что «Спартаку» сейчас очки нужнее в борьбе за попадание в Лигу чемпионов».

    «Впереди шесть игр: «Оренбург», «Локо», «Анжи», «Краснодар», «Динамо» и «Зенит».

    С Питером так вообще попадаем на праздник к чемпионам, наверное, портить настроение нельзя в такой день.

    Да и «Краснодар» сражается за еврокубки. И вообще всем этим клубам очки будут нужнее, наверное», – написал Меркис в своем твиттере.

    Дмитрий Аленичев: «Спартаку» сейчас очки нужнее. Желаю им попасть в Лигу чемпионов»

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