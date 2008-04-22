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    Олимпийская чемпионка Елена Ильиных завершила карьеру

    Теги сборная России танцы на льду Елена Ильиных Юлия Липницкая Фигурное катание

    Российская фигуристка Елена Ильиных завершила спортивную карьеру. Об этом 24-летняя спортсменка сообщила в эфире радио Megapolis. 

    «Катаюсь ли я, готовлюсь ли к следующему сезону? Увы, нет. Я закончила карьеру фигуристки.

    Вместе с Юлией Липницкой мы сейчас занимаемся академией (Академия фигурного катания Ильиных и Липницкой – Sports.ru), даем мастер-классы по всему миру», – цитирует Ильиных «Бизнес Online».

    Ильиных до 2014 года выступала в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым. На Олимпийских играх в Сочи пара в составе сборной России выиграла золотую медаль в команде, а также завоевала бронзу в индивидуальных соревнованиях. Также на их счету бронза и два серебра чемпионатов Европы. 

    В сезоне-2014/15 Елена начала выступать с Русланом Жиганшиным. С ним она выиграла чемпионат России (2015), завоевывала медали этапов Гран-при и других международных турниров. Пара распалась в конце 2017 года – Жиганшин принял решение завершить карьеру. 

    В 2017 году Ильиных пробовала кататься с Антоном Шибневым. Пара приняла участие только в одном турнире – четвертом этапе Кубка России; там они заняли четвертое место. После этого на соревнованиях Ильиных не выступала. 

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