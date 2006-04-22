«Тамбов» назначил Григоряна на пост тренера. Клуб лидирует в ФНЛ с отрывом в 4 очка

объявил о смене главного тренера.

Лидера Олимп-ФНЛ возглавил , сменивший на этом посту Мурата Искакова.

Соглашение с Григоряном рассчитано до конца следующего сезона.

Контракт с 46-летним Искаковым расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Тамбовчане лидируют в турнирной таблице первенства Олимп-ФНЛ, но в трех последних матчах не одержали ни одной победы – две ничьих и поражение.

Тем не менее у «Тамбова» остается 4-очковый отрыв от идущего вторым «Сочи» и 5-очковый – от «Томи», занимающей третью позицию.

Григорян ранее возглавлял «Луч», хабаровский СКА, «Анжи» и другие клубы. В последнее время он тренировал женскую команду ЦСКА.