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    «Тамбов» назначил Григоряна на пост тренера. Клуб лидирует в ФНЛ с отрывом в 4 очка

    Теги Олимп-ФНЛ отставки Александр Григорян Мурат Искаков ФК Тамбов Спорт-Экспресс Футбол

    «Тамбов» объявил о смене главного тренера.

    Лидера Олимп-ФНЛ возглавил Александр Григорян, сменивший на этом посту Мурата Искакова.

    Соглашение с Григоряном рассчитано до конца следующего сезона.

    Контракт с 46-летним Искаковым расторгнут по обоюдному согласию сторон.

    Тамбовчане лидируют в турнирной таблице первенства Олимп-ФНЛ, но в трех последних матчах не одержали ни одной победы – две ничьих и поражение.

    Тем не менее у «Тамбова» остается 4-очковый отрыв от идущего вторым «Сочи» и 5-очковый – от «Томи», занимающей третью позицию.

    Григорян ранее возглавлял «Луч», хабаровский СКА, «Анжи» и другие клубы. В последнее время он тренировал женскую команду ЦСКА.

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