«Тамбов» назначил Григоряна на пост тренера. Клуб лидирует в ФНЛ с отрывом в 4 очка

«Тамбов» объявил о смене главного тренера.
Лидера Олимп-ФНЛ возглавил Александр Григорян, сменивший на этом посту Мурата Искакова.
Соглашение с Григоряном рассчитано до конца следующего сезона.
Контракт с 46-летним Искаковым расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Тамбовчане лидируют в турнирной таблице первенства Олимп-ФНЛ, но в трех последних матчах не одержали ни одной победы – две ничьих и поражение.
Тем не менее у «Тамбова» остается 4-очковый отрыв от идущего вторым «Сочи» и 5-очковый – от «Томи», занимающей третью позицию.
Григорян ранее возглавлял «Луч», хабаровский СКА, «Анжи» и другие клубы. В последнее время он тренировал женскую команду ЦСКА.