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    Юрген Клопп: «Ливерпуль» не может повлиять на дерби Манчестера, да и «МЮ», похоже, тоже»

    Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о том, как на чемпионскую гонку АПЛ может повлиять результат дерби Манчестера между «Сити» и «Юнайтед».

    «Мы не особо можем повлиять на дерби, да и «МЮ», похоже, тоже. С каким счетом «Юнайтед» проиграл «Эвертону»? 0:3? 0:4?

    Дерби – это стандартная игра, которую должен провести «Сити». У нас тоже был матч с «МЮ», и тогда они, безусловно, были в гораздо лучшей форме. Та игра закончилась 0:0. Так что в хороший день дерби, наверное, должно закончиться ничьей. 

    Посмотрим, как все сложится в среду, мы на это повлиять не можем, но после этого нас тоже ждут матчи», – сказал Клопп.

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