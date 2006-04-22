Юрген Клопп: «Ливерпуль» не может повлиять на дерби Манчестера, да и «МЮ», похоже, тоже»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о том, как на чемпионскую гонку АПЛ может повлиять результат дерби Манчестера между «Сити» и «Юнайтед».

«Мы не особо можем повлиять на дерби, да и «МЮ», похоже, тоже. С каким счетом «Юнайтед» проиграл «Эвертону»? 0:3? 0:4?

Дерби – это стандартная игра, которую должен провести «Сити». У нас тоже был матч с «МЮ», и тогда они, безусловно, были в гораздо лучшей форме. Та игра закончилась 0:0. Так что в хороший день дерби, наверное, должно закончиться ничьей.

Посмотрим, как все сложится в среду, мы на это повлиять не можем, но после этого нас тоже ждут матчи», – сказал Клопп.