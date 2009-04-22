Кровопусков сменил Шанцева на посту гендиректора московского «Динамо»

Генеральный директор московского «Динамо» Валерий Шанцев покинул свой пост по решению совета директоров клуба.

ООО «Хоккейный клуб «Динамо Москва» расторгло с ним контракт, а новая организация АНО «Хоккейный клуб «Динамо Москва» не предложила заключить новое соглашение.

«Моим работодателем было ООО «ХК «Динамо-Москва», теперь со мной разорвали контракт, теперь я свободен. Новая организация мне ничего не предлагает», – сказал Шанцев.

Председатель совета директоров клуба Виктор Воронин заявил, что контракт с Шанцевым расторгнут досрочно.

Пост генерального директора «Динамо» занял Евгений Кровопусков.

«Общим собранием учредителей принято решение о назначении генеральным директором АНО «ХК Динамо-Москва» Евгения Анатольевича Кровопускова», – сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу «Динамо».