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    Кровопусков сменил Шанцева на посту гендиректора московского «Динамо»

    Теги отставки Валерий Шанцев КХЛ Динамо Р-Спорт Хоккей

    Генеральный директор московского «Динамо» Валерий Шанцев покинул свой пост по решению совета директоров клуба.   

    ООО «Хоккейный клуб «Динамо Москва» расторгло с ним контракт, а новая организация АНО «Хоккейный клуб «Динамо Москва» не предложила заключить новое соглашение.

    «Моим работодателем было ООО «ХК «Динамо-Москва», теперь со мной разорвали контракт, теперь я свободен. Новая организация мне ничего не предлагает», – сказал Шанцев.

    Председатель совета директоров клуба Виктор Воронин заявил, что контракт с Шанцевым расторгнут досрочно. 

    Пост генерального директора «Динамо» занял Евгений Кровопусков. 

    «Общим собранием учредителей принято решение о назначении генеральным директором АНО «ХК Динамо-Москва» Евгения Анатольевича Кровопускова», – сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу «Динамо».

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