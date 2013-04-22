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    Тарасова – о критике Медведевой из-за нового костюма: «Пошли они к чертовой матери, надоели! Прилипли к девкам из зависти!»

    Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает необоснованной критику костюма двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.

    На шоу Ice Fantasia в Сеуле Медведева представила новый показательный номер – на музыку Арианы Гранде 7 rings. На лед российская спортсменка вышла в розовых кроп-топе, юбке и стилизованных чулках из спандекса.

    Позднее Медведева объявила конкурс на самый жесткий комментарий под фото с выступления.

    «Что нашли они в костюме, я спрашиваю? Их какое дело? Мы вообще катаемся в эластичных тканях, которые обтягивают нас с ног до головы!

    Что, народу в стране нечем больше заняться?! Пошли они к чертовой матери – надоели они! Прилипли к девкам из зависти! Пусть на себя смотрят!» – сказала Тарасова.

    У Медведевой – новый шоу-номер. Она впервые вышла во всем розовом

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