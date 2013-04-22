Тарасова – о критике Медведевой из-за нового костюма: «Пошли они к чертовой матери, надоели! Прилипли к девкам из зависти!»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает необоснованной критику костюма двукратной чемпионки мира по фигурному катанию .

На шоу Ice Fantasia в Сеуле Медведева представила новый показательный номер – на музыку Арианы Гранде 7 rings. На лед российская спортсменка вышла в розовых кроп-топе, юбке и стилизованных чулках из спандекса.

Позднее Медведева объявила конкурс на самый жесткий комментарий под фото с выступления.

«Что нашли они в костюме, я спрашиваю? Их какое дело? Мы вообще катаемся в эластичных тканях, которые обтягивают нас с ног до головы!

Что, народу в стране нечем больше заняться?! Пошли они к чертовой матери – надоели они! Прилипли к девкам из зависти! Пусть на себя смотрят!» – сказала Тарасова.

У Медведевой – новый шоу-номер. Она впервые вышла во всем розовом