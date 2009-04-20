ЦСКА выиграл Кубок Гагарина и другие новости утра

1. ЦСКА горел 0:2 в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом», но вернулся в игру и оформил чемпионство в овертайме. Это первая победа ЦСКА в Кубке Гагарина. Кроме того, армейцы стали первой командой КХЛ, которая в одном сезоне выиграла и регулярный чемпионат, и плей-офф.

Самым ценным игроком плей-офф признан голкипер ЦСКА Илья Сорокин.

2. 24-й тур РПЛ стартовал с дежурной победы «Ахмата» над «Анжи», а Магомед Адиев после матча обратился к властям Дагестана.

Уже сегодня в РПЛ сыграют «Краснодар» и «Зенит». Сможет ли команда Мусаева выиграть и вернуть интригу в чемпионскую гонку? На это мало шансов: «Краснодар» лишь раз обыгрывал петербуржцев на своем стадионе. Отметим, что беспроигрышная серия «Зенита» в РПЛ составляет уже 6 матчей. Знаете, кто выиграет? На главном матче дня можно заработать без риска: просто получите 1 000 рублей на ставку бесплатно.

3. Российский теннисист Даниил Медведев в Монте-Карло в трех сетах обыграл Новака Джоковича и вышел в полуфинал «Мастерса». Это первая победа Медведева над над лидером рейтинга ATP.

4. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, а также автором лучшего гола.

5. Петерис Скудра стал новым главным тренером «Трактора».

6. Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев лишен водительских прав на 4 месяца и оштрафован на 2 тысячи рублей за повторный проезд на красный.

7. Форвард «Коламбуса» Ник Фолиньо, вратарь «Айлендерс» Робин Ленер и нападающий «Сан-Хосе» Джо Торнтон номинированы на «Билл Мастертон Трофи» – приз за высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

8. В плей-офф НХЛ «Торонто» вышел вперед в серии с «Бостоном», а «Колорадо» выбил первую команду Запада «Калгари». Это значит, что впервые в истории обе лучшие команды конференций по итогам регулярки вылетели в первом же раунде плей-офф.

9. В фигурном катании мощный скандал: Федерация фигурного катания России заявила, что рассматривает возможность не давать аккредитацию журналистке Елене Вайцеховской. Пресс-атташе ФФКР очень недовольна ее публикациями. Сама Вайцеховская считает, что скандал раздувается искусственно.

10. Возвращение легенды: бывший игрок «Детройта» Стив Айзерман назначен генеральным менеджером клуба.

11. Z+ не покажет матч «Краснодар» – «Зенит». Будущее канала под вопросом.

12. В плей-офф НБА «Торонто» выиграл гостевой матч у «Орландо», захватив лидерство в серии и другие результаты.

13. Опубликовано полное видео нападения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на чиновника Дениса Пака.

Цитаты дня.

«Гвардиола не выигрывает Лигу чемпионов, потому что у него нет Месси». Руд Гуллит во всем разобрался.

«Не нужна нам эта КХЛ и такая команда». Президент Беларуси Александр Лукашенко недоволен минским «Динамо».

Жена футболиста Макеева о чиновнике Паке: «В регионах люди вынуждены выживать на 7 тысяч рублей. А этот, #####, страдания испытал?»