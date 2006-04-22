Шарапова о том, смотрит ли «Игру престолов»: «Нет. Я такая одна?»

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова, пропускающая турнир в Штутгарте из-за травмы, провела Q&A-сессию в инстаграме.

– Есть шанс увидеть вас выступающей на Олимпиаде-2022 (sic)?

– Хорошая идея, – написала Шарапова, приложив фотографию спортсмена-саночника (в 2022-м пройдет зимняя Олимпиада). Мое плечо точно будет благодарно.

– «Игру престолов» смотришь?

– Нет. Я такая одна?

– Ты беременна?

– Нет. 😂, – подписала 32-летняя Шарапова свое фото с коктейлем с дня рождения, который отметила в минувший уикенд.

– Есть шанс, что сыграешь свадьбу в России?

– Только если там будет так! – подписала пятикратная чемпионка «Шлемов» свадебное фото в парке на фоне ковра. P.S. Чего только не найдешь в гугле!