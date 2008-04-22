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    Александр Емельяненко упал с велосипеда. Бой с Луисом Энрике в Самаре перенесен

    Теги происшествия травмы Александр Емельяненко тяжелый вес (MMA) Луис Энрике Бокс/MMA/UFC

    Российский боец Александр Емельяненко на тренировке упал с велосипеда и разбил лицо.

    Бой с бразильцем Луисом Энрике, который должен был пройти в Самаре 10 мая, перенесен.

    «Мой друг Виктор, который выступает в дисциплине спортивной айронмен, организовал двухчасовую тренировку на велосипедах! Я выдержал нагрузку, но из-за неумения кататься на велике разбился. Бой, который должен проходить в Самаре, перенесен», – написал Емельяненко в инстаграме.

    Луис Энрике почти три года выступал в UFC. Рекорд бразильца – 11-5 (2-4 в UFC), еще один бой был признан несостоявшимся. 

    Энрике дважды дрался с российскими бойцами: в 2012-м проиграл техническим нокаутом Султану Алиеву, а в 2016-м победил удушающим приемом Дмитрия Смолякова. 

    Статистика Емельяненко-младшего в ММА – 28 побед, семь поражений и одна ничья.

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