Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Совет Федерации одобрил закон о штрафах для спортсменов за допинг

    Теги допинг сборная России сборная России жен политика Р-Спорт Легкая атлетика

    Совет Федерации одобрил закон о введении административной ответственности за употребление и распространение спортсменами допинга. 

    За использование или попытку использования запрещенной субстанции или запрещенного метода на спортсмена будет налагаться штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. 

    За распространение спортсменом, тренером, специалистом по спортивной медицине или другим специалистом в области физкультуры и спорта запрещенной субстанции или метода, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, штраф  будет в размере от 40 до 80 тысяч рублей. 

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться