Совет Федерации одобрил закон о штрафах для спортсменов за допинг

Совет Федерации одобрил закон о введении административной ответственности за употребление и распространение спортсменами допинга.

За использование или попытку использования запрещенной субстанции или запрещенного метода на спортсмена будет налагаться штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

За распространение спортсменом, тренером, специалистом по спортивной медицине или другим специалистом в области физкультуры и спорта запрещенной субстанции или метода, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, штраф будет в размере от 40 до 80 тысяч рублей.