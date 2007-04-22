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    МХЛ. Финал. «Локо» проигрывал «Авто» 0:2 к 58-й минуте, но победил и перевел серию в 7-й матч

    Теги результаты МХЛ Локо Авто Кубок Харламова Хоккей

    В шестом матче финальной серии плей-офф МХЛ «Локо» одержал волевую победу над «Авто» (3:2 ОТ), уступая в счете 0:2 к 58-й минуте.

    Обладатель Кубка Харламова определится в седьмой игре, которая состоится в Екатеринбурге.

    МХЛ

    Кубок Харламова

    Финал

    Шестой матч

    Локо – Авто – 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:1, 1:0)

    0:1 – 16 Седов

    0:2 – 45 Рассейкин (Галкин, Переляев)

    1:2 – 58 Каюмов (Иванов)

    2:2 – 60 Денисенко (Громов)

    3:2 – 63 Иванов (Коваленко, Гловацкий)

    Вратари: Окоряк (14/16) – Галкин (47/50).

    Счет в серии: 3-3.

    Сегодня в Сочи стартует крупнейший в мире детский хоккейный турнир. После соревнований ребята играют в топ-клубах.

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