МХЛ. Финал. «Локо» проигрывал «Авто» 0:2 к 58-й минуте, но победил и перевел серию в 7-й матч

В шестом матче финальной серии плей-офф «Локо» одержал волевую победу над «Авто» (3:2 ОТ), уступая в счете 0:2 к 58-й минуте.

Обладатель Кубка Харламова определится в седьмой игре, которая состоится в Екатеринбурге.

МХЛ

Кубок Харламова

Финал

Шестой матч

Локо – Авто – 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:1, 1:0)

0:1 – 16 Седов

0:2 – 45 Рассейкин (Галкин, Переляев)

1:2 – 58 Каюмов (Иванов)

2:2 – 60 Денисенко (Громов)

3:2 – 63 Иванов (Коваленко, Гловацкий)

Вратари: Окоряк (14/16) – Галкин (47/50).

Счет в серии: 3-3.