Осака выиграла Australian Open, Бэйдер нокаутировал Емельяненко за 35 секунд, два серебра России в фигурке и другие новости утра

1. Наоми Осака стала победительницей Australian Open.

Японка выиграла второй «Большой шлем» в карьере и подряд. В 21 год она станет первой ракеткой мира, хотя год назад она была 72-й. У нас уже нет сомнений, что Наоми будет великой теннисисткой.

2. Федор Емельяненко проиграл нокаутом Райану Бэйдеру за 35 секунд в финале гран-при тяжеловесов Bellator. Пора уходить?

3. Российский фигурист Александр Самарин завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы.

А вот Михаил Коляда и Максим Ковтун очень расстроили. Евгений Плющенко и Елизавета Туктамышева потроллили спортсменов, Татьяна Тарасова вообще не стеснялась в выражениях.

Достойно выступили в танцах на льду россияне Александра Степанова и Иван Букин, также ставшие серебряными призерами.

4. На шестом этапе Кубка мира по биатлону норвежец Йоханнес Бо одержал победу в мужском пасьюте, Александр Логинов занял седьмое место.

У женщин в гонке преследования победительницей стала итальянка Доротея Вирер. Ирина Старых – 13-я.

5. На Кубке IBU в гонке преследования у России тройной подиум! Победу одержала Ульяна Кайшева, Виктория Сливко – 2-я, Валерия Васнецова – 3-я.

6. На этапе Кубка мира по лыжным гонкам победителем индивидуальной гонки на 15 км стал француз Морис Манифика, россиянин Сергей Устюгов – 4-й, Александр Большунов – 7-й.

7. Фабио Куальяррела продолжает взрывать серию А. Итальянец сделал дубль в игре с «Сампдорией», оторвавшись от Роналду и Сапаты в гонке бомбардиров.

Этим список достижений Фабио не ограничивается – он забил в 11-м матче подряд и повторил рекорд Габриэля Батистуты.

В центральной игре тура веселый и богатый на события матч выдали «Милан» и «Наполи», однако забить в итоге никому так и не удалось.

8. Продолжает хандрить «Монако». Уже и Анри убрали, а толку? Поражение от «Дижона», еще и Налдо удалился во втором матче подряд. Александр Головин начал игру в запасе, вышел на замену во втором тайме, но ничем не запомнился.

9. Другой россиянин Денис Черышев отметился долгожданным голом и помог «Валенсии» разгромить «Вильярреал» – 3:0.

10. «Боруссия» по-прежнему уверенно лидирует в бундеслиге – «Ганновер» разгромлен, три очка в кармане. 48 очков после 19 стартовых туров – это новый (чемпионский?) рекорд Дортмунда.

11. В КХЛ ЦСКА проиграл «Барысу», впервые в сезоне пропустив 5 шайб за матч. «Ак Барс» уступил «Трактору», все результаты дня – здесь.

12. Леандро Паредес прилетел в Париж для подписания контракта с «ПСЖ». В ближайшее время о трансфере объявят официально. Выгодная сделка для «Зенита»?

13. «Кардифф» не хочет терять 14 миллионов фунтов на трансфере Эмилиано Салы и готов подать иск о халатности.

Семья футболиста не опускает рук и возобновила поиски пропавшего самолета, организовав частную поисковую операцию.

14. Столичный дивизион выиграл Матч звезд НХЛ, Кросби набрал 8 очков и впервые в карьере взял приз MVP. Кучеров впервые остался без очков на таком мероприятии.

15. В НБА «Бостон» уступил дома «Голден Стэйт», «Денвер» обыграл «Филадельфию» и другие результаты.

16. На чемпионате мира по хоккею с мячом сборная России стартовала с поражения от Швеции.

Цитаты дня.

«Заболотный – большой профессионал. Мини-Роналду». Георгий Мелкадзе сравнил гения с нападающим «Ювентуса».

«В плане свободы США — самая крутая страна на свете, но мне комфортно в России». Кто-нибудь, расскажите Брайану Идову про американский госдолг.

«Сын защищает себя от фолов, а это называют симуляцией. Устал от экспертов-засранцев». У отца Неймара накипело.