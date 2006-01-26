«Монако» проиграл в первом матче после увольнения Анри

«Монако» уступил «Дижону» в матче 22-го тура чемпионата Франции (0:2).
С 60-й минуты монегаски играли вдесятером – красную карточку получил защитник Налдо, который был удален с поля во втором матче подряд.
Российский полузащитник команды из княжества Александр Головин начал игру в запасе и вышел на замену на 68-й минуте, но результативными действиями не отметился.
Монегаски продлили безвыигрышную серию до шести матчей во всех турнирах. В чемпионате команда одержала всего одну победу в восьми последних матчах.
Эта игра стала для «Монако» первой после увольнения Тьерри Анри с поста главного тренера. Сегодня командой руководил Франк Пасси.
В матче 23-го тура «Монако» 2 февраля сыграет с «Тулузой». К этому времени к работе приступит вернувшийся в клуб главный тренер Леонарду Жардим.
- Дата проведения
- 26 января, 22.00, «Гастон Жерар»
- Голы:
- 1:0 – 24 Квон Чхан Хун, 2:0 – 69 Слити.
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Дижон –
Аллен, Ямбере, Хаддади, Шафик, Лотоа, Абед, Марье, Слити (Бальмон, 81), Квон Чхан Хун (Кейта, 82), Саид, Тавареш.
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Монако –
Субашич, Хенрихс (Силла, 84), Глик, Налдо, Балло, Рони Лопеш, Фабрегас (Головин, 68), Сидибе, Тилеманс (Венкер, 68), Бадиашиле, Фалькао.
- Удаление:
- Налдо (60).
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