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    «Монако» проиграл в первом матче после увольнения Анри

    Теги Налдо Монако Тьерри Анри лига 1 Франция Дижон Леонарду Жардим Александр Головин Футбол

    «Монако» уступил «Дижону» в матче 22-го тура чемпионата Франции (0:2).

    С 60-й минуты монегаски играли вдесятером – красную карточку получил защитник Налдо, который был удален с поля во втором матче подряд.

    Российский полузащитник команды из княжества Александр Головин начал игру в запасе и вышел на замену на 68-й минуте, но результативными действиями не отметился.

    Монегаски продлили безвыигрышную серию до шести матчей во всех турнирах. В чемпионате команда одержала всего одну победу в восьми последних матчах.

    Эта игра стала для «Монако» первой после увольнения Тьерри Анри с поста главного тренера. Сегодня командой руководил Франк Пасси.

    В матче 23-го тура «Монако» 2 февраля сыграет с «Тулузой». К этому времени к работе приступит вернувшийся в клуб главный тренер Леонарду Жардим.

    Дижон – Монако 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    26 января, 22.00, «Гастон Жерар»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 24 Квон Чхан Хун, 2:0 – 69 Слити.
    ДижонАллен, Ямбере, Хаддади, Шафик, Лотоа, Абед, Марье, Слити (Бальмон, 81), Квон Чхан Хун (Кейта, 82), Саид, Тавареш.
    МонакоСубашич, Хенрихс (Силла, 84), Глик, Налдо, Балло, Рони Лопеш, Фабрегас (Головин, 68), Сидибе, Тилеманс (Венкер, 68), Бадиашиле, Фалькао.
    Предупреждения:
    Тилеманс (49), Хенрихс (62), Саид (79), Хаддади (90), Лотоа (90).
    Удаление:
    Налдо (60).

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