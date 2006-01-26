«Монако» проиграл в первом матче после увольнения Анри

уступил «Дижону» в матче 22-го тура чемпионата Франции (0:2).

С 60-й минуты монегаски играли вдесятером – красную карточку получил защитник , который был удален с поля во втором матче подряд.

Российский полузащитник команды из княжества начал игру в запасе и вышел на замену на 68-й минуте, но результативными действиями не отметился.

Монегаски продлили безвыигрышную серию до шести матчей во всех турнирах. В чемпионате команда одержала всего одну победу в восьми последних матчах.

Эта игра стала для «Монако» первой после увольнения с поста главного тренера. Сегодня командой руководил Франк Пасси.

В матче 23-го тура «Монако» 2 февраля сыграет с «Тулузой». К этому времени к работе приступит вернувшийся в клуб главный тренер Леонарду Жардим.

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