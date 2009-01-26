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    Брайан Идову: «В плане свободы США — самая крутая страна на свете, но мне комфортно в России»

    Теги Локомотив премьер-лига Россия Брайан Идову политика Футбол

    Защитник «Локомотива» Брайан Идову назвал США самой демократичной страной в мире.

    «В плане свободы США — самая крутая страна на свете. В США ты всегда делаешь то, что хочешь.

    Я реально туда часто езжу, отдыхаю, отрываюсь с друзьями. Кстати, в семь лет родители хотели перевести меня в Англию. Я сказал: «Нет, я хочу жить в России, в Питере».

    Но вообще одно дело — отдохнуть. Другое — жить на постоянке. Приехать в США прикольно — все люди позитивные, открытые. Идешь по улице, а тебе кто-нибудь вдруг говорит: «Йоу, мэн, крутые кроссовки!» В России такое почти невозможно.

    Плюс я очень люблю американский спорт — НБА, НХЛ, даже правила бейсбола выучил. Купил игру MLB на приставке — и теперь правда в бейсболе не нуб! Плюс кино американское, музыка…

    Но и в США хватает проблем. Я живу в России, мне комфортно, все мои друзья здесь», — сказал Идову.

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