Лыжи. Кубок мира. Устюгов, Большунов и Колонья выступят в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем

26 января в шведском Ульрисехамне на этапе Кубка мира по лыжным гонкам пройдет мужская индивидуальная гонка на 15 км свободным стилем.

Лыжные гонки

Кубок мира

Ульрисехамн, Швеция

Мужчины

15 км, свободный стиль

Начало – 14.00 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport 2.

Старт-лист

37. Александр Бессмертных (Россия)

38. Даниэль Рикардссон (Швеция)

39. Морис Манифика (Франция)

40. Алекс Харви (Канада)

42. Андрей Мельниченко (Россия)

44. Шюр Рете (Норвегия)

46. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

48. Денис Спицов (Россия)

50. Евгений Белов (Россия)

52. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

54. Дарио Колонья (Швейцария)

56. Максим Вылегжанин (Россия)

60. Жан Марк Гайар (Франция)

62. Ииво Нисканен (Финляндия)

64. Сергей Устюгов (Россия)

66. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

68. Дидрик Тонсет (Норвегия)

70. Александр Большунов (Россия)