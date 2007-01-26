Отец Неймара: «Сын защищает себя от фолов, а это называют симуляцией. Устал от экспертов-засранцев»

Отец форварда «ПСЖ» Неймара высказался о грубой игре против сына и обвинениях игрока в симуляциях.

. Бессмысленная жестокость. Мы молились и поняли, что сыну даже повезло, что он не стал инвалидом (после удара коленом в спину от колумбийца Суньиги – прим. Sports.ru). Слава Богу, этого не произошло.

. Сыну наступили на голеностоп, когда игра была остановлена. Сказали, что ничего не было, а он изобразил. У судьи была система VAR, весь мир все видел, но виноватым сделали Неймара.

Кубок Франции-2019. Четыре подряд фола, пока они не спровоцировали сына, не вывели его из строя.

Если Неймар защищает себя от фолов, это воспринимается как симуляция или притворство. Боже мой.

Я сопровождал сына на всех его играх в течение многих лет, не пропуская ни одной. Когда он был ребенком, видя, что он легче и резче своих противников, я всегда давал ему один совет.

Я говорил: «Никогда не борись с ними. Ты проиграешь – это закон физики. Если хочешь выйти победителем из эпизода, действуй на опережение. Если не можешь избежать контакта, пусть это случится в воздухе. Веточка в воздухе не сломается, а на земле – обязательно».

В правилах нет рекомендаций по защите игроков от таких ударов, как мой сын получил в 2014 году, но судьи должны делать это. Последовательные фолы, анти-футбол – судьи должны бороться с этим.

Это не плач отца, это просто усталость от сложившейся в футболе системы, от СМИ, некоторых экспертов-засранцев, которые продолжают проводить опросы на тему того, заслуживает ли Неймар, чтобы его били на поле.

Сын и сейчас поднимется и пойдет дальше, став еще сильнее», – написал Неймар да Силва в инстаграме.

У Неймара в матче 1/16 финала Кубка Франции против «Страсбура» (2:0) случился рецидив травмы пятой плюсневой кости правой ноги.

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Неймар, хватит ныть!