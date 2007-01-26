Семья Салы возобновила поиски пропавшего самолета, на котором летел футболист

Поиски пропавшего самолета, на котором летел нападающий , были возобновлены сегодня.

Близкие родственники 28-летнего форварда организовали частную поисковую операцию.

Финансироваться поиски будут из средств, собранных на коммерческой краудфандинговой платформе GoFundMe. К этой минуте собрано более 213 тысяч евро, цель – 300 тысяч.

Деньги перевели среди прочих Илкай Гюндоган, Корентен Толиссо, Лукас Лима, , Бенуа Костиль, Лео Дюбуа, Демерэй Грэй, Фабио да Силва, Клеман Гренье и Норди Мукиеле.

В четверг, 24 января, полиция Гернси прекратила активные поиски самолета, на котором летел Сала.

Трансфер Салы стал рекордным для «Кардиффа». Аргентинец уже оформил переход в валлийский клуб, а затем вернулся во Францию, чтобы попрощаться с партнерами по . Вместе с ним в самолете находился пилот Дэвид Айбботсон.

«Кажется, он вот-вот развалится. Как же страшно». Сала понимал, что с самолетом что-то не так

Рассказ о Сале, который пропал над Ла-Маншем. Он читает о фэн-шуй и мечтает пожить в Африке

Говорят, на самолете Салы не летают через Ла-Манш. Это не так