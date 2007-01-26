Семья Салы возобновила поиски пропавшего самолета, на котором летел футболист

Поиски пропавшего самолета, на котором летел нападающий Эмилиано Сала, были возобновлены сегодня.
Близкие родственники 28-летнего форварда организовали частную поисковую операцию.
Финансироваться поиски будут из средств, собранных на коммерческой краудфандинговой платформе GoFundMe. К этой минуте собрано более 213 тысяч евро, цель – 300 тысяч.
Деньги перевели среди прочих Илкай Гюндоган, Корентен Толиссо, Лукас Лима, Жоффре Кондогбиа, Бенуа Костиль, Лео Дюбуа, Демерэй Грэй, Фабио да Силва, Клеман Гренье и Норди Мукиеле.
В четверг, 24 января, полиция Гернси прекратила активные поиски самолета, на котором летел Сала.
Трансфер Салы стал рекордным для «Кардиффа». Аргентинец уже оформил переход в валлийский клуб, а затем вернулся во Францию, чтобы попрощаться с партнерами по «Нанту». Вместе с ним в самолете находился пилот Дэвид Айбботсон.
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