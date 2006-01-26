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    Георгий Мелкадзе: «Заболотный – большой профессионал. Мини-Роналду»

    Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Антон Заболотный Георгий Мелкадзе Чемпионат.com Футбол

    Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе назвал сильные стороны форварда «Зенита» Антона Заболотного, с которым он играл в «Тосно».

    «Антон – большой профессионал! Приходит за час до каждой тренировки, разминается, работает индивидуально. Такой мини-Криштиану Роналду.

    Как-то читал в книге Фердинанда, что однажды на сборах он обыграл Роналду в настольный теннис. Так Криштиану купил домой стол, две недели тренировался, приехал на базу и бросил вызов Фердинанду. И обыграл его. Только тогда успокоился. Вот в этом весь Криштиану Роналду.

    Заболотный такой же. Всегда готовится, следит за мышцами. Питается правильно, ходит в тренажерку постоянно», — сказал Мелкадзе.

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