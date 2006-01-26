Георгий Мелкадзе: «Заболотный – большой профессионал. Мини-Роналду»

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе назвал сильные стороны форварда Антона Заболотного, с которым он играл в «Тосно».

«Антон – большой профессионал! Приходит за час до каждой тренировки, разминается, работает индивидуально. Такой мини-Криштиану Роналду.

Как-то читал в книге Фердинанда, что однажды на сборах он обыграл Роналду в настольный теннис. Так Криштиану купил домой стол, две недели тренировался, приехал на базу и бросил вызов Фердинанду. И обыграл его. Только тогда успокоился. Вот в этом весь Криштиану Роналду.

Заболотный такой же. Всегда готовится, следит за мышцами. Питается правильно, ходит в тренажерку постоянно», — сказал Мелкадзе.