Тарасова о прокате Ковтуна на Евро: «Господи, позор какой-то! Просто стыдно»

Известный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала прокат в произвольной программе на чемпионате Европы в Минске.

Спортсмен сорвал все прыжки и получил худшие баллы за технику среди всех фигуристов.

«Господи, позор какой-то! Честное слово – просто амок. Да, но если амок – сидите дома. Просто стыдно.

У нас есть кем менять. Сам себя поменял. Он сам должен бороться. Вот вчера... У них очень похожая психика.

Российские фигуристы приезжают на чемпионат Европы не за десятыми и одиннадцатыми местами», – рассказала Тарасова в эфире «Первого канала».