Тарасова о прокате Ковтуна на Евро: «Господи, позор какой-то! Просто стыдно»

Известный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала прокат Максима Ковтуна в произвольной программе на чемпионате Европы в Минске.
Спортсмен сорвал все прыжки и получил худшие баллы за технику среди всех фигуристов.
«Господи, позор какой-то! Честное слово – просто амок. Да, но если амок – сидите дома. Просто стыдно.
У нас есть кем менять. Сам себя поменял. Он сам должен бороться. Вот Никита Кацалапов вчера... У них очень похожая психика.
Российские фигуристы приезжают на чемпионат Европы не за десятыми и одиннадцатыми местами», – рассказала Тарасова в эфире «Первого канала».