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    Тарасова о прокате Ковтуна на Евро: «Господи, позор какой-то! Просто стыдно»

    Теги Татьяна Тарасова сборная России чемпионат Европы мужское катание Никита Кацалапов Максим Ковтун Фигурное катание

    Известный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала прокат Максима Ковтуна в произвольной программе на чемпионате Европы в Минске.

    Спортсмен сорвал все прыжки и получил худшие баллы за технику среди всех фигуристов.

    «Господи, позор какой-то! Честное слово – просто амок. Да, но если амок – сидите дома. Просто стыдно.

    У нас есть кем менять. Сам себя поменял. Он сам должен бороться. Вот Никита Кацалапов вчера... У них очень похожая психика.

    Российские фигуристы приезжают на чемпионат Европы не за десятыми и одиннадцатыми местами», – рассказала Тарасова в эфире «Первого канала».

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