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    НБА. «Бостон» – «Голден Стэйт», «Денвер» сыграет с «Филадельфией» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Атланта Чикаго Денвер Голден Стэйт Индиана Клипперс Мемфис Новый Орлеан Филадельфия Портленд Сакраменто Сан-Антонио НБА Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. «Бостон» сыграет с главным фаворитом сезона «Голден Стэйт».

    «Денвер» Йокича сыграет с «Филадельфией» Эмбиида.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Новый Орлеан – Сан-Антонио
    Дата проведения
    27 января, 02.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Превью

    Мемфис – Индиана
    Дата проведения
    27 января, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча Превью

    Бостон – Голден Стэйт
    Дата проведения
    27 января, 04.30, «TD Garden»
    Онлайн матча Превью

    Денвер – Филадельфия
    Дата проведения
    27 января, 05.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Превью

    Портленд – Атланта
    Дата проведения
    27 января, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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