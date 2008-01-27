Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. «Бостон» сыграет с главным фаворитом сезона «Голден Стэйт».
«Денвер» Йокича сыграет с «Филадельфией» Эмбиида.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 января, 02.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 27 января, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 27 января, 04.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 27 января, 05.00, «Pepsi Center»
- Дата проведения
- 27 января, 06.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.