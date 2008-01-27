Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут пять матчей. «Бостон» сыграет с главным фаворитом сезона .

«Денвер» Йокича сыграет с «Филадельфией» Эмбиида.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.