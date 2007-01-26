Чемпионат Европы. Коляда, Самарин, Ковтун и Фернандес выступят с произвольными программами

Сегодня в Минске на чемпионате Европы по фигурному катанию мужчины выступят с произвольными программами. После короткой лидирует российский фигурист , Александр Самарин – 2-й, Максим Ковтун – 5-й.

Чемпионат Европы

Минск, Беларусь

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 11.15 по московскому времени, прямые трансляции – на «Матч! Арене», Первом канале (с 14.10), а также на сайте Первого канала.

Третья разминка

13. Маттео Риццо (Италия)

14. Денис Васильев (Латвия)

15. Александр Майоров (Швеция)

16. Михал Бржезина (Чехия)

17. Даниэль Грассль (Италия)

18. Алексей Быченко (Израиль)

Четвертая разминка

19. (Россия)

20. Кевин Аймо (Франция)

21. Даниэль Самохин (Израиль)

22. (Россия)

23. Хавьер Фернандес (Испания)

24. Михаил Коляда (Россия)

Положение после короткой программы

1. Михаил Коляда (Россия) – 100,49

2. Александр Самарин (Россия) – 91,97

3. Хавьер Фернандес (Испания) – 91,84

4. Кевин Аймо (Франция) – 88,02

5. Максим Ковтун (Россия) – 87,70

6. Даниэль Самохин (Израиль) – 86,48

7. Алексей Быченко (Израиль) – 84,19

8. Михал Бржезина (Чехия) – 83,66

9. Даниэль Грассль (Италия) – 81,69

10. Маттео Риццо (Италия) – 81,41

11. Александр Майоров (Швеция) – 79,88

12. Денис Васильев (Латвия) – 78,87