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    Плющенко – о провале Коляды и Ковтуна: «На следующий сезон предлагаю договориться со мной и Ягудиным»

    Теги Евгений Плющенко Алексей Ягудин сборная России чемпионат Европы мужское катание Максим Ковтун Михаил Коляда Александр Самарин ТАСС Фигурное катание

    Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал выступление российских одиночников на чемпионате Европы в Минске. 

    В Беларуси Александр Самарин завоевал серебро, Михаил Коляда стал пятым, хотя лидировал после короткой программы, Максим Ковтун занял 14-е место. 

    «Самарин – просто молодец, парень боролся, крутил, до конца держался, но вытащил программу. Вытянул четверной тулуп, боролся на всех элементах, тащил. Заслуженное второе место.

    Но вот Коляда и Ковтун, это, конечно... На следующий сезон предлагаю договориться с нами – со мной и Ягудиным. Мы тоже можем с тройными «бомбануть», да и над четверными поработаем, и над тройными акселями, на третий уровень навращаем, и, глядишь, и в европейскую троечку зайдем.

    Если серьезно, я не знаю, что делать этим ребятам с психикой, хотя мысли есть», – сказал Плющенко. 

    Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поддержал предложение Плющенко. 

    «Если нам с Женей чуть-чуть потренироваться – ему оклематься после перенесенной недавно операции, мне – откачать огромную кисту в коленке и залить немного масла в мой тазобедренный сустав, будет точно не ниже, чем 16-е место в произвольной. А эти – как были, так и остались», – цитирует Ягудина ТАСС. 

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