Плющенко – о провале Коляды и Ковтуна: «На следующий сезон предлагаю договориться со мной и Ягудиным»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал выступление российских одиночников на чемпионате Европы в Минске.

В Беларуси Александр Самарин завоевал серебро, Михаил Коляда стал пятым, хотя лидировал после короткой программы, Максим Ковтун занял 14-е место.

«Самарин – просто молодец, парень боролся, крутил, до конца держался, но вытащил программу. Вытянул четверной тулуп, боролся на всех элементах, тащил. Заслуженное второе место.

Но вот Коляда и Ковтун, это, конечно... На следующий сезон предлагаю договориться с нами – со мной и Ягудиным. Мы тоже можем с тройными «бомбануть», да и над четверными поработаем, и над тройными акселями, на третий уровень навращаем, и, глядишь, и в европейскую троечку зайдем.

Если серьезно, я не знаю, что делать этим ребятам с психикой, хотя мысли есть», – сказал Плющенко.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поддержал предложение Плющенко.

«Если нам с Женей чуть-чуть потренироваться – ему оклематься после перенесенной недавно операции, мне – откачать огромную кисту в коленке и залить немного масла в мой тазобедренный сустав, будет точно не ниже, чем 16-е место в произвольной. А эти – как были, так и остались», – цитирует Ягудина ТАСС.

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