Паредес прилетел в Париж для подписания контракта с «ПСЖ»

Полузащитник Леандро Паредес в ближайшее время может завершить переход в .

24-летний хавбек сборной Аргентины уже прибыл в Париж для подписания контракта на 4,5 года.

Ранее клубы договорились о трансфере Паредеса за 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

Вчера футболист прошел медосмотр для Парижан на сборе петербуржцев в Дохе.

«Зенит» купил Паредеса у «Ромы» в июле 2017 года за 23 миллиона евро. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

«Зенит» прилично заработает на Паредесе – даже с учетом зарплаты