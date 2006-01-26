Паредес прилетел в Париж для подписания контракта с «ПСЖ»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес в ближайшее время может завершить переход в «ПСЖ».
24-летний хавбек сборной Аргентины уже прибыл в Париж для подписания контракта на 4,5 года.
Ранее клубы договорились о трансфере Паредеса за 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.
Вчера футболист прошел медосмотр для Парижан на сборе петербуржцев в Дохе.
«Зенит» купил Паредеса у «Ромы» в июле 2017 года за 23 миллиона евро. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.
«Зенит» прилично заработает на Паредесе – даже с учетом зарплаты