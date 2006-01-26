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    Паредес прилетел в Париж для подписания контракта с «ПСЖ»

    Теги Зенит ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Леандро Паредес Футбол

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес в ближайшее время может завершить переход в «ПСЖ».

    24-летний хавбек сборной Аргентины уже прибыл в Париж для подписания контракта на 4,5 года.

    Ранее клубы договорились о трансфере Паредеса за 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

    Вчера футболист прошел медосмотр для Парижан на сборе петербуржцев в Дохе.

    «Зенит» купил Паредеса у «Ромы» в июле 2017 года за 23 миллиона евро. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь

    «Зенит» прилично заработает на Паредесе – даже с учетом зарплаты

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