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    Осака выиграла второй «Большой шлем» в карьере и подряд

    Теги Australian Open WTA Дженнифер Каприати Наоми Осака Теннис

    21-летняя японка Наоми Осака в финале Australian Open обыграла Петру Квитову со счетом 7:6, 5:7, 6:4. Осака выиграла второй турнир «Большого шлема» и всего третий титул в карьере. До прошлого года у нее не было одиночных титулов никакого уровня – даже юниорских.

    Японка победила на втором «Шлеме» подряд. Она первая теннисистка за 18 лет, которая после первой победы на ТБШ выиграла уже следующий турнир такого уровня (в 2001-м это сделала Дженнифер Каприати, когда выиграла Australian Open и «Ролан Гаррос»).

    Кроме того, Осака – первая теннисистка, выигравшая два «Шлема» подряд, после Серены Уильямс в 2014-2015 годах. Американка тогда взяла четыре подряд.

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