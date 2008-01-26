Осака выиграла второй «Большой шлем» в карьере и подряд

21-летняя японка Наоми Осака в финале обыграла Петру Квитову со счетом 7:6, 5:7, 6:4. Осака выиграла второй турнир «Большого шлема» и всего третий титул в карьере. До прошлого года у нее не было одиночных титулов никакого уровня – даже юниорских.

Японка победила на втором «Шлеме» подряд. Она первая теннисистка за 18 лет, которая после первой победы на ТБШ выиграла уже следующий турнир такого уровня (в 2001-м это сделала , когда выиграла Australian Open и «Ролан Гаррос»).

Кроме того, Осака – первая теннисистка, выигравшая два «Шлема» подряд, после Серены Уильямс в 2014-2015 годах. Американка тогда взяла четыре подряд.