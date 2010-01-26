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    Головин впервые с сентября начнет матч «Монако» в запасе

    Теги Монако лига 1 Франция Франк Пасси Дижон Леонарду Жардим Александр Головин Футбол

    «Монако» сыграет с «Дижоном» в 22-м туре лиги 1.

    Полузащитник Александр Головин не включен в стартовый состав монегасков и впервые с сентября начнет матч в запасе.

    Вчера «Монако» объявил о назначении Леонарду Жардима на пост главного тренера, он сменил Тьерри Анри.

    Жардим не будет руководить командой в сегодняшнем матче с «Дижоном», однако он отправился с клубом на выезд.

    Управлять игрой «Монако» со скамейки будет Франк Пасси.

    Дижон – Монако 1:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    26 января, 22.00, «Гастон Жерар»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 24 Квон Чхан Хун.
    ДижонАллен, Ямбере, Хаддади, Шафик, Лотоа, Абед, Марье, Слити, Квон Чхан Хун, Саид, Тавареш.
    МонакоСубашич, Хенрихс, Глик, Налдо, Балло, Рони Лопеш, Фабрегас, Сидибе, Тилеманс, Бадиашиле, Фалькао.

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