Головин впервые с сентября начнет матч «Монако» в запасе

«Монако» сыграет с «Дижоном» в 22-м туре лиги 1.
Полузащитник Александр Головин не включен в стартовый состав монегасков и впервые с сентября начнет матч в запасе.
Вчера «Монако» объявил о назначении Леонарду Жардима на пост главного тренера, он сменил Тьерри Анри.
Жардим не будет руководить командой в сегодняшнем матче с «Дижоном», однако он отправился с клубом на выезд.
Управлять игрой «Монако» со скамейки будет Франк Пасси.
- Дата проведения
- 26 января, 22.00, «Гастон Жерар»
- Гол:
- 1:0 – 24 Квон Чхан Хун.