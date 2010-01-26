Головин впервые с сентября начнет матч «Монако» в запасе

«Монако» сыграет с «Дижоном» в 22-м туре лиги 1.

Полузащитник Александр Головин не включен в стартовый состав монегасков и впервые с сентября начнет матч в запасе.

Вчера «Монако» объявил о назначении Леонарду Жардима на пост главного тренера, он сменил Тьерри Анри.

Жардим не будет руководить командой в сегодняшнем матче с «Дижоном», однако он отправился с клубом на выезд.

Управлять игрой «Монако» со скамейки будет Франк Пасси.

Похоже, Анри в «Монако» заменит Жардим. Это уже не смешно