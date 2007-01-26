Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    ЦСКА впервые в сезоне пропустил 5 шайб за матч. Команда не проигрывала дома с октября

    Теги ЦСКА Игорь Никитин КХЛ Барыс Хоккей

    ЦСКА на домашнем льду проиграл «Барысу» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Армейцы впервые в этом сезоне пропустили пять шайб за игру.

    Ранее их ворота поражали только четыре раза – таких случаев было два («Куньлунь», 16 октября и «Йокерит», 20 декабря).

    Помимо этого, ЦСКА потерпел домашнее поражение впервые с 30 октября. Данная серия продлилась 16 матчей.

    Добавим, что это второе поражение подряд для команды Игоря Никитина. ЦСКА занимает второе место в таблице Западной конференции, набрав 86 очков в 52 играх.

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться