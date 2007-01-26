ЦСКА впервые в сезоне пропустил 5 шайб за матч. Команда не проигрывала дома с октября

ЦСКА на домашнем льду проиграл «Барысу» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Армейцы впервые в этом сезоне пропустили пять шайб за игру.
Ранее их ворота поражали только четыре раза – таких случаев было два («Куньлунь», 16 октября и «Йокерит», 20 декабря).
Помимо этого, ЦСКА потерпел домашнее поражение впервые с 30 октября. Данная серия продлилась 16 матчей.
Добавим, что это второе поражение подряд для команды Игоря Никитина. ЦСКА занимает второе место в таблице Западной конференции, набрав 86 очков в 52 играх.